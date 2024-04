Un super Bologna schianta la Roma: 1-3 all’Olimpico

I Felsinei fanno la “big” contro i padroni di casa e portano a casa 3 punti che sanno di Champions League. Decisive le reti di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers che lanciano i rossoblù al quarto posto rendendo inutile il gol di Azmoun.

Primo Tempo

Prima occasione per la Roma al 8′ minuto: tagliente il traversone di Dybala su cui si immola El Shaarawy che da due passi spara alto sopra la traversa.

Il vantaggio lo trova il Bologna al 13′ con El Azzouzi che, su assist di Calafiori, in acrobazia batte Svilar dal limite dell’area piccola.

Giallorossi al passo dal pareggio al 20′ con Paredes che recupera palla al limite dell’area e calcia sul secondo palo: tiro fuori di un soffio.

Al passo dal raddoppio il Bologna al 41′ con Saelemaekers: il suo destro, su punizione, sbatte sulla traversa e torna in campo.

Raddoppio Bologna al 45′ con Zirkzee, bravo a sfondare in area piccola e battere Svilar in uscita.

Dopo due minuti di recupero Maresca chiude la prima frazione di gioco: Roma-Bologna 0-2.

Secondo Tempo

Roma vicina al gol in avvio di ripresa con El Shaarawy che spara di destro a botta sicura: salva Posch sulla linea di porta.

Accorciano le distanze i giallorossi con Azmoun che prima si vede respingere il colpo di testa da Skorupski e sulla ribattuta mette in rete da due passi.

Dilaga il Bologna con Saelemaekers che spacca in due la difesa giallorossa e supera Svilar in pallonetto per l’1-3.

Occasinissima per Pellegrini al 86′: il centrocampista giallorosso calcia al volo da due passi ma spreca clamorosamente.

Le Pagelle

Svilar 5,5: Il cinismo del Bologna e’ beffardo. Tre tiri su cui difficilmente poteva opporsi meglio.

Celik 5: soffre dannatamente la rapidità di Saelemaekers che lo mette a sedere in più occasioni.

Llorente 5,5: Zirkzee è semplicemente imprendibile. Limita come può il centravanti del Bologna che fa il bello e il cattivo tempo li davanti.

Mancini 5,5: complice della dormita generale sul gol di El Azzouzi, libero di colpire in sforbiciata da centro area.

Angelino 5: il motorino su cui monta Ndoye è di una cilindrata nettamente superiore. Limita il peggio come meglio riesce.

Cristante 5,5: tiene alta la diga dei giallorossi alla meglio. Tanto lavoro sporco in mezzo al campo che non trova fortuna nelle sortite offensive.

Paredes 5: compromette la sua gara con un ammonizione ingenua rimediata dopo 5 minuti di gioco. Prova a far male dalla distanza senza riuscirci.

Pellegrini 5: spreca clamorosamente l’occasione per riaprire la gara a 5′ dalla fine. Per il resto non pervenuto.

El Shaarawy 5,5: ha la chance per portare in avanti i suoi ma il destro a porta spalancata finisce alto. Si spegne alla distanza.

Dybala 5,5: giocate di qualità, tanta grinta ma nulla più.

Abraham 5: titolare dopo quasi un anno, non è nella forma migliore e si vede. Encomiabile la lotta tra i centrali rossoblù.

All. De Rossi 5: la Roma sparisce nell’ordine tattico di Thiago Motta, le molte partite ravvicinate iniziano a farsi sentire.

Foto: A.S. Roma Facebook