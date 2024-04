Serata amara per Tudor, Milik porta Allegri in finale di Coppa Italia: Lazio 2-1 Juventus

Primo Tempo

Il primo tempo tra Lazio e Juventus è stato ricco di azione e strategia, con momenti decisivi in grado di influenzare il risultato finale della gara. La Lazio ha colpito per prima, con Taty Castellanos che ha segnato al 12′ con un’impressionante azione di testa, mettendo in difficoltà la retroguardia della Juventus. Questo gol ha dato un notevole impulso alla squadra ospitante.

In risposta, la Juventus ha cercato di contrattaccare e Dusan Vlahovic ha avuto una grande chance al 23′ per il pareggio, ma il tiro è stato efficacemente respinto dal portiere Christos Mandas. Questo intervento ha mantenuto il vantaggio per la Lazio nonostante la pressione crescente degli ospiti.

Nel finale del primo tempo, Taty Castellanos ha sfiorato il raddoppio per la Lazio con un tiro ben mirato, ma Mattia Perin ha compiuto un’ottima parata al 44′ per tenere la Juventus in partita. Questo stop ha mantenuto il margine stretto, lasciando aperte tutte le possibilità per il secondo tempo.

In sintesi, il primo tempo ha evidenziato una Lazio aggressiva e coordinata, mentre la Juventus ha dimostrato tenacia e la capacità di opporsi, mantenendo aperte le speranze di un ribaltamento nel proseguo della partita.

Secondo Tempo

Il secondo tempo della partita tra Lazio e Juventus ha offerto numerosi spunti di riflessione e ha visto un crescendo di emozioni fino all’ultimo fischio dell’arbitro. Dopo il rientro dagli spogliatoi, la Lazio ha prontamente aumentato il proprio vantaggio con Taty Castellanos che ha segnato un secondo gol al 49′, sfruttando un ottimo passaggio ricevuto in area e finalizzando con un tiro rasoterra. Questo momento ha temporaneamente messo la Juventus sotto ulteriore pressione.

Durante il secondo tempo, entrambe le squadre hanno effettuato diverse sostituzioni, cercando di mantenere l’intensità e gestire la fatica accumulata. La Lazio ha introdotto Ciro Immobile e Nicolò Rovella per dare nuovo slancio e cercare di allungare.

La Juventus invece ha reagito con cambi strategici: l’introduzione di giocatori freschi come Arkadiusz Milik e Timothy Weah ha cercato di rivitalizzare l’attacco. Questi cambi hanno dato i loro frutti quando, all’83’, Timothy Weah ha preparato l’assist per Milik, che ha accorciato le distanze portando il punteggio sul 2-1. Il gol ha rimesso la Juventus sulla via della finale di Coppa Italia.

Nonostante gli sforzi della Lazio, la Juventus è riuscita a mantenere il vantaggio nel complessivo, conquistando così la finale della coppa nazionale. I biancocelesti hanno disputato una partita esemplare, con l’unica pecca di aver concesso il fianco a pochi minuti dallo scadere. La vittoria per 2-1 ha reso sicuramente meno amara la serata per la Lazio di Tudor, che potrà partire da molti spunti positivi.

Pagelle

Mandas – 6,5

Gila – 6,5

Romagnoli – 6

Casale – 6

Hysaj – 5,5

Guendouzi – 6,5

Cataldi – 6

Marusic – 6,5

Luis Alberto – 6

Felipe Anderson – 6,5

Castellanos – 7,5

Subentrati

Patric – 6

Vecino – 5,5

Rovella – S.V.

Immobile – S.V

Pedro – S.V.