Biancocelesti cinici e corsari, la decide Luis Alberto: Genoa 0-1 Lazio

La sfida di oggi pomeriggio aveva una valenza importante per entrambe le compagini, con un Genoa ancora non matematicamente salvo e una Lazio reduce da una vittoria larga sulla Salernitana. In casa biancoceleste però aleggiava un’atmosfera non del tutto serena dopo le dichiarazioni di Luis Alberto e l’addio annunciato di Felipe Anderson.

Primo Tempo

La partita al Ferraris parte col freno tirato, lasciando intendere da subito il leit motif del primo tempo. Di fatto nei primi 25′ di gioco non accade nulla se non qualche sporadico calcio d’angolo da ambedue le parti, ovviamente mal gestito e senza portare al gol. L’evento più rilevante è l’infortuni di Lazzari al 35′, costretto fuori da un fastidio al polpaccio che non lascia presagire niente di buono. A fronte di un tempo intero dove di calcio non si è visto nulla, il Genoa riesce a portarsi in zona pericolosa dopo un errore di Kamada, ma Ekuban non è bravo a concretizzare l’occasione al 46′ calciando fuori. La prima frazione si chiude sullo 0-0, dopo un tempo di infinita noia.

Secondo Tempo

Il secondo tempo comincia esattamente come è finito il primo e di fatto per i primi 20 minuti di gioco, stavolta, non si ha neanche l’ebrezza di un calcio piazzato pericoloso. Le due squadre sembrano addormentato o forse troppo timorose di perdere anche un punto. Le prestazioni di Luis Alberto e Felipe Anderson non soddisfano e Kamada sembra lontano dal campo con la testa, tuttavia al minuto 67′ succede l’impensabile. Grazie a un ottimo taglio del giapponese, servito in area, la Lazio si rende pericolosa e trova il gol del vantaggio con Luis Alberto, servito proprio dall’ex Eintracht. Il risultato recita quindi 0-1 sui tabelloni del Ferraris, così la gara si accende un poco di più rispetto ai precedenti 70 minuti. Con lo scorrere del tempo gli animi si scaldano, soprattutto per i Grifoni che cercano con insistenza il pareggio, senza tuttavia riuscire nell’intento. La Lazio vince una partita difficile e che sembrava destinata a un pari senza eroi. Al Ferraris termina 1-0 in favore dei biancocelesti.

Pagelle

Mandas – 6

Non ha praticamente toccato palla, se non per le rimesse dal fondo.

Patric – 6

Nonostante le poche occasioni da una parte e dall’altra, ha spiccato per disciplina e concentrazione.

Casale – 5,5

Disattento su alcuni anticipi e troppo goffo. Rimedi il cartellino giallo e viene sostituito.

Gila – 6

Si conferma una delle note positive di quest’anno. Difende bene e quando può offende con pericolosità.

Lazzari – 5,5

Costretto a uscir per infortunio, fino a quel momento ha deluso con cross imprecisi e pochi spunti.

Kamada – 6

Si salva solo per l’assist servito a Luis Alberto. Deve e può fare di più.

Vecino – 6

Ordinaria amministrazione per lui, con poco gioco e poche fiammate si limita a gestire.

Marusic – 6

Si comporta bene sulla sinistra. Quando può cerca di spingere, ma non è accompagnato dai compagni.

Felipe Anderson – 5

Prestazione diametralmente opposta a quella contro la Salernitana. Ha sbagliato praticamente tutto.

Luis Alberto – 6

Anche lui si salva solo per il gol. Nei restanti minuti fornisce una prestazione opaca e priva di precisione.

Castellanos – 5

Totalmente nullo. Ha un’occasione nel primo tempo ma invece di calciare in porta serve un compagno in posizione non certo ottimale.

Subentrati

Hysaj – 5,5

L’albanese è impreciso e non incide sulla corsia di destra. Difende come può ma viene spesso messo alle strette.

Romagnoli – 6

Si comporta bene ed è uno dei pochi a cercare di fare qualcosa sui calci d’angolo.

Pedro – 6

Mette grinta e volontà in campo, cose che sono mancate quasi a tutti i biancocelesti stasera.

Cataldi – 6

Eredita una situazione di vantaggio che è chiamato a conservare con il dovuto equilibrio tra i reparti.

Rovella – s.v