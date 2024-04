Super Lazio all’Olimpico: 4-1 alla Salernitana e aggancio all’Europa

Vittoria preziosa per i biancocelesti che schiantano la Salernitana e sorpassano momentaneamente il Napoli. Decisive la doppietta di Anderson e le reti di Vecino ed Isaksen che hanno regalato a Tudor la seconda vittoria consecutiva all’Olimpico.

Primo Tempo

Partenza furiosa della Lazio che trova il vantaggio al 7′ con Felipe Anderson, bravo a rubare palla dal limite, entrare in area e battere Costil.

Raddoppio immediato dei padroni di casa con Vecino, al 14′, bravo ad anticipare tutti da azione d’angolo e battere il portiere granata.

Accorcia le distanze la Salernitana al 16′ con Tchaouna che servito da Maggiore batte Mandas da due passi.

Tris della Lazio ancora con Anderson che al 30′ scambia bene con Luis Alberto e trafigge Costil per la seconda volta in serata.

Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara chiude la prima frazione di gioco: Lazio-Salernitana 3-1.

Secondo Tempo

Subito pericolosa la Lazio al 50′ ancora con Felipe Anderson che servito da Kamada spreca tirando alto sopra la traversa.

Ancora i biancocelesti vicini al poker con Luis Alberto che al 60′, dopo l’uno-due con Anderson, spara in porta ma Costil gli nega la gioia del gol.

Poker che arriva al 85′ con Isaksen, bravo a trovare l’angolino basso dal limite e dare il largo al risultato.

Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico, Lazio batte Salernitana 4-1.

Le Pagelle

Mandas 6: Incolpevole sul gol di Tchaouna. Amministra con tranquillità i rari tentativi della Salernitana.

Casale 6,5: Rende complicata la serata degli avversari che fanno fatica a trovare la via del gol.

Gila 6,5: Torna a giocare sui livelli a cui ha abituato dopo la prova scialba nel derby.

Patric 7: Abbina chiusure difensive risolutive a giocate palla al piede intelligenti e di qualità.

Vecino 7: Torna a fare quello che gli riesce meglio, filtro davanti alla difesa e gol da opportunista.

Kamada 6,5: Prestazione preziosa la sua, da sostanza ad un centrocampo di quantità e diventa una soluzione utile nelle azioni offensive.

Marusic 6,5: Offre supporto offensivo e chiusure in raddoppio sui tentativi di Candreva.

Lazzari 6,5: Solito motorino sulla sinistra. Quando è in serata diventa una spina nel fianco di qualsiasi avversario.

F. Anderson 7,5: Serata magica per il brasiliano, torna al gol dopo un eternità e lo fa’ con una doppietta in grande stile.

Luis Alberto 7: Duetta con Anderson e crea grattacapi difficili da sbrogliare alla difesa granata.

Castellanos 6: Fa tanto lavoro sporco li davanti ma una fatica immane quando deve chiudere le azioni offensive. Polveri bagnatissime.

All. Tudor 7: Aveva chiesto un sussulto ai suoi uomini lo ha trovato con enorme facilità. 3 punti che fanno sognare un posto in Europa per i biancocelesti.

Foto: S.S. Lazio Facebook