Ultim’ora bonus settembre, lo Stato ti regala fino a 3.200€ senza nemmeno muoverti da casa | Domande già attive

Già da ora è possibile procedere alla richiesta per ricevere gli incentivi economici previsti per il mese di settembre.

Il governo ha messo a disposizione una serie di contributi di natura economica rivolti alle famiglie, soprattutto quelle che si trovano in una situazione difficile. Questi ultimi si possono ottenere a partire da settembre, anche se la data di inizio potrebbe variare leggermente in base alla tipologia di incentivo.

Detto ciò, milioni di cittadini potranno usufruire di tale possibilità, permettendo loro di ricevere migliaia di euro. Si tratta dunque di un’opportunità incredibile, da non lasciarsi sfuggire per alcuna ragione al mondo.

Dal bonus asilo nido fino ad arrivare al bonus auto elettriche… Sono numerose le iniziative offerte, gran parte delle quali potrebbero aiutare notevolmente la vita, specialmente in questo ultimo periodo, dove si è assistito a un drastico aumento dei prezzi. Non ci resta dunque che scoprire in cosa consistono le suddette e quali sono i requisiti per usufruirne.

In arrivo i bonus di settembre

Al momento sono disponibili diversi aiuti economici per le famiglie, a partire dal Bonus Asili nido. Come si può dedurre dal nome stesso, quest’ultimo può essere richiesto dai genitori con un bambino che quest’anno frequenterà l’asilo nido.

Il suddetto può arrivare fino a 3 mila euro, che verrà utilizzato per coprire le rette. L’importo tende a variare in base all’Isee: se è inferiore a 25 mila euro si ottiene la cifra massima (272 euro al mese), che si abbassa a 2500 euro con un reddito fino a 40 mila euro o a 1500 euro qualora l’Isee superi i 40 mila euro. Per ottenere il contributo basta inoltrare entro il 31 dicembre la domanda tramite il sito dell’Inps.

Altri contributi previsti a partire da settembre

Un altro Bonus offerto dal governo riguarda le auto elettriche ed è finalizzato a rimpiazzare le migliaia di vetture ad altro tasso di inquinamento. È rivolto in primo luogo ai cittadini residenti in zone urbane che vantano più di 50 mila abitanti.

Anche in questo caso però, viene preso in considerazione l’Isee, che non deve essere superiore a 40 mila euro. L’importo minimo è di 9 mila euro (se il reddito è compreso tra 30 e 40 mila euro), e sale fino a 11 mila con un Isee inferiore a 30 mila euro.