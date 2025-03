ULTIM’ORA, arriva il BONUS FAMIGLIE LAZIO 2025 | Oltre 3mila euro per tutti, da qui lo ottieni in 2 minuti

A breve centinaia di migliaia di famiglie italiane potranno usufruire del nuovo bonus di natura economica: ecco i requisiti per fare domanda.

Dall’assegno di inclusione al bonus ristrutturazione fino ad arrivare alla Carta Cultura. Sono diversi i contributi economici introdotti o rinnovati nel 2024 dal governo italiano. Ognuno di questi è indirizzato ad una particolare categoria di popolazione con l’obiettivo di aiutare finanziariamente tutti i cittadini che ne fanno parte.

Infatti con il recente aumento dei prezzi di beni e servizi, un numero crescente di persone ha difficoltà a coprire tutte le spese mensili, bollette incluse, ragion per cui sono stati messi a disposizione una serie di incentivi mirati a dare loro una mano.

Uno dei più recenti è rivolto alle famiglie del Bel Paese, soprattutto a quelle con figli al di sotto dei tre anni d’età. Da lunedì 24 marzo è infatti possibile presentare la richiesta per il Bonus nido 2025, che permetterà di ricevere fino a 3600 euro. Ma vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono i requisiti necessari.

Bonus nido 2025: chi può presentare domanda

Secondo quanto anticipato da skytg24, da ora è possibile inoltrare la richiesta per ricevere il Bonus nido, del quale possono usufruire tutti i nuclei famigliari che hanno un bambino con meno di tre anni, iscritto presso un asilo pubblico o privato.

La domanda deve essere presentata tramite il sito dell’Inps entro il 31 dicembre 2025 e in base ai propri requisiti economici e all’età del minore si potrà ricevere una somma fino a 3600 euro, volta a coprire le spese del nido. Per procedere è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS. Attenzione, per ottenere il contributo economico, uno dei due genitori deve essere cittadino comunitario o possessore del permesso di soggiorno.

Gli importi del Bonus nido variano in base all’ISEE

Il contributo previsto dal Bonus asilo 2025, anche chiamato Bonus famiglie Lazio nell’omonima regione, verrà erogato su base mensile fino ad un massimo di 300 euro. La somma spettante a ciascuna famiglia varia in base all’ISEE. Per quanto riguarda i bambini nati prima del primo gennaio 2024, se quest’ultimo è inferiore ai 25 mila euro si riceveranno 3 mila euro, mentre se è compreso tra i 25 mila i 40 mila euro la cifra si riduce a 2500 euro.

Invece per i bambini venuti al mondo dopo il primo gennaio 2024, ad ogni famiglia che presenta un ISEE fino a 40 mila euro spetteranno 3600 euro, se è superiore a questa cifra o non calcolabile allora si otterranno 1500 euro.