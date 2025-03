UFFICIALE: AUTOBUS GRATIS | A Roma faticano a crederci ma è tutto vero, i residenti non pagano più nulla

I residenti avranno finalmente la possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico: ecco tutti i dettagli.

Nel Bel Paese il trasporto pubblico è lontano anni luce dall’essere perfetto, come molti cittadini hanno potuto constatare nel tempo. Tra ritardi, prezzi alle stelle e chi più ne ha più ne metta, purtroppo la situazione non sembra essere destinata a migliorare, almeno non nel prossimo futuro.

Questi problemi si notano ancora di più nelle grandi città come Roma, che ogni anni ospita decine di milioni di turisti, sia italiani che internazionali. Nonostante sia famosa a livello globale per la sua straordinaria storia e la sua inarrivabile cultura, la Capitale è anche conosciuta per le sue innumerevoli problematiche legate ai mezzi pubblici.

Queste ultime tendono ad aggravarsi ulteriormente in alcuni periodi dell’anno o durante eventi specifici, soprattutto se legati al Vaticano, come l’attuale Giubileo, che terminerà il 6 gennaio 2026. Molti residenti però potrebbero presto tirare un sospiro di sollievo a seguito dell’annuncio ufficiale che prevede l’introduzione del trasporto pubblico gratuito.

Arrivano i mezzi pubblici gratuiti

Sempre più paesi dell’Unione Europea hanno deciso di implementare una nuova misura che prevede l’utilizzo a titolo gratuito di autobus, tram e treni. Nonostante l’Italia non sia ancora tra questi, la vicina Malta ha seguito l’esempio del Lussemburgo permettendo ai residenti in possesso della Tal-Linja Card di risparmiare centinaia di euro nell’arco di 365 giorni.

Come confermato dal sito maltatoday, coloro che utilizzano un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro e tornare a casa spenderanno giornalmente 1,50 euro in meno, una cifra che equivale a 7,50 euro di risparmio alla settimana (esclusi il sabato e la domenica) o a 390 euro all’anno.

Cosa include la nuova misura introdotta dal governo maltese

Anche se i residenti potranno beneficiare della gratuità del trasporto pubblico, è necessario sottolineare che i turisti dovranno ancora pagare il biglietto per spostarsi da una parte all’altra dell’isola. La nuova misura è mirata a ridurre il numero di auto sulle strade in favore di un utilizzo maggiore dei mezzi pubblici.

A quest proposito il governo di Malta ha disposto il divieto di importazione di auto a benzina e diesel, il cui inizio è previsto tra il 2030 e il 2034, periodo in cui secondo la sopracitata misura verranno introdotti 6500 punti di ricarica per sostenere la diffusione dei veicoli elettrici su scala nazionale. Sono previsti anche incentivi finanziari più alti per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi.