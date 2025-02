ULTIM’ORA: ABOLITO IL BANCOMAT, ora i soldi ci arrivano per Posta | Per evitare che ti chiudano il conto, compila questo modello

Smetti di aspettare e agisci immediatamente: non farti chiudere il conto e segui queste indicazioni alla lettera.

Le carte di credito e di debito sono ormai strumenti indispensabili per la gestione quotidiana del denaro. Oltre alla comodità di poter pagare in qualsiasi negozio fisico o online, offrono anche una serie di funzionalità che semplificano la vita.

Ad esempio, grazie alla carta di debito, è possibile prelevare contanti dagli sportelli ATM in qualsiasi momento, evitando la necessità di recarsi in banca e perdere tempo in fila. Le carte di credito, invece, permettono di effettuare pagamenti anche in assenza di fondi immediati sul conto, dando un po’ di respiro a chi ha spese impreviste.

Inoltre, molte carte offrono servizi aggiuntivi, come l’assicurazione sugli acquisti o il cashback, incentivando il loro utilizzo. La possibilità di bloccare la carta in caso di furto o smarrimento tramite l’app bancaria è un’altra funzionalità che ha reso questi strumenti estremamente sicuri e pratici per chiunque.

Chi resta indietro?

Tuttavia, non tutti riescono a sfruttare al meglio queste innovazioni. Gli anziani, ad esempio, spesso si trovano in difficoltà nel gestire le operazioni bancarie digitali. Per molti di loro, il semplice atto di prelevare denaro da uno sportello può diventare un’impresa, figuriamoci l’uso dell‘online banking o dei pagamenti digitali.

Lo stato, purtroppo, non offre un adeguato supporto per aiutare questa fascia della popolazione ad adattarsi ai nuovi metodi di gestione del denaro. Le chiusure delle filiali bancarie nei piccoli centri e la riduzione degli sportelli automatici rendono ancora più complicato per questa fascia svolgere operazioni di base. Il risultato? Molti di loro si affidano a parenti o amici per compiere transazioni semplici.

Addio prelievi bancomat

A complicare ulteriormente la situazione arriva lo stop ai prelievi bancomat, o almeno, la loro rivoluzione. Gli sportelli ATM, così come li conosciamo, sono destinati a sparire a causa della decisione delle banche di rendere più sicuri i prelievi. La novità è descritta da Ilsabato.com. Da adesso esiste il prelievo “senza contatto”: non sarà più necessario inserire la carta nel terminale, ma basterà avvicinarla, riducendo così il rischio di clonazione.

La tecnologia NFC (Near Field Communication), già utilizzata per i pagamenti contactless, permetterà di prelevare semplicemente avvicinando la carta o lo smartphone. In alcuni casi, verrà introdotta anche l’autenticazione biometrica, tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Questo cambiamento, da un lato, renderà i prelievi più sicuri e veloci, ma dall’altro potrebbe creare ulteriori difficoltà per chi non è avvezzo a queste tecnologie. Il futuro del contante sembra essere sempre più digitale, e chi non riesce a tenere il passo rischia di trovarsi in seria difficoltà.