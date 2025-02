Affitto casa, da domani NON PAGHERAI NEMMENO UN CENTESIMO | Approvato il nuovo Bonus, il proprietario ti dà le chiavi a vita

Affittare una casa e ottenere l’indipendenza economica non è mai stato così semplice. Ti aiuto a capire come fare.

Comprare casa oggi è una vera e propria impresa, soprattutto per i millennial e la Gen Z. I prezzi sono alle stelle, i mutui hanno tassi di interesse proibitivi e, se non si ha alle spalle una famiglia con risorse economiche solide, l’acquisto di una casa diventa pressoché impossibile.

Non è sempre stato così. Chi ha comprato casa negli anni ‘80 o ‘90 ha beneficiato di prezzi più bassi, stipendi proporzionalmente migliori e meno precarietà lavorativa. Oggi, invece, l’affitto è spesso l’unica opzione per chi non vuole o non può vincolarsi a un mutuo ventennale.

Eppure, anche l’affitto ha i suoi ostacoli: cauzioni esorbitanti, richieste di garanzie impossibili e prezzi che continuano a salire. Insomma, per i giovani di oggi la strada verso la casa di proprietà è più accidentata che mai, mentre i boomer, in molti casi, si godono immobili acquistati con investimenti decisamente più accessibili.

Soluzioni alternative

Di fronte a un mercato immobiliare proibitivo, molti giovani stanno optando per soluzioni alternative. Una delle tendenze più diffuse è la coabitazione tra amici o tra giovani coppie, creando una sorta di famiglia allargata. Il concetto non è nuovo, ma oggi risponde a necessità economiche ben precise.

Condividere casa significa ridurre le spese, dividere le bollette e, perché no, avere anche un supporto quotidiano che rende la convivenza più sostenibile. In alcune città stanno nascendo anche soluzioni di co-housing, dove più persone acquistano o affittano insieme grandi spazi e li suddividono tra zone private e comuni.

Bonus affitto: lo stato non ti fa pagare niente

Ne parla Fanpage.it. Per chi non può permettersi di acquistare casa e deve vivere in affitto, qualche aiuto arriva dallo Stato. Il bonus affitto 2025 è accessibile tramite il modello 730 e prevede detrazioni fiscali per diverse categorie di inquilini. Ad esempio, i lavoratori fuori sede che spostano la propria residenza per motivi di lavoro e gli studenti universitari lontani da casa possono beneficiare di detrazioni specifiche. Ma c’è anche una detrazione generale per chi abita in affitto con un reddito annuo inferiore a 30.987,41 euro.

L’ammontare del bonus varia, ma può arrivare fino a 2000 euro annui in base al reddito dichiarato. Per chi ha un contratto a canone concordato o transitorio e un reddito inferiore a 16.000 euro, la detrazione fissa è di 496 euro sull’Irpef. Considerando l’aumento dei prezzi delle case e l’inflazione, questi aiuti possono fare la differenza per chi lotta ogni mese per far quadrare i conti. Certo, non risolvono il problema alla radice, ma meglio di niente.