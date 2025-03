Ultima foto di Bergoglio: un altro falso. Google inchioda Vatican News

Il Vaticano in mano all’antipapa usurpatore Bergoglio continua a mentire senza ritegno.

L’audio del presunto papa, in spagnolo, diffuso il 6 marzo 2025 dalla nostra indagine è risultato falso al 99% da tre applicazioni che riconoscono le manipolazioni tramite Intelligenza artificiale.

La foto del buon Papa Francesco

Parliamo di Hiya, Deep Fake O’ Meter e Resemble Detect. L’affidabilità delle applicazioni è stata poi testata da Barbara Tampieri (canale L’Orizzonte degli Eventi) anche con altre controprove su audio sicuramente autentici e altri sicuramente manipolati.

Non paghi, da Vatican News ieri hanno diffuso una fotografia del “buon papa Francesco”, ritratto di spalle con la stola viola tipica del periodo quaresimale. A corredo, un articolo di Salvatore Cernuzio che comincia così: “Quasi di spalle, sulla sedia a rotelle, con il camice e la stola viola dopo aver concelebrato la Messa, mentre guarda il crocifisso sull’altare della cappellina del decimo piano dove ogni giorno, da quando le condizioni hanno avuto un lieve miglioramento, si reca a pregare. Ecco la prima fotografia di Papa Francesco da quando è ricoverato nel Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. L’ha diffusa la Sala Stampa della Santa Sede questa sera. È una immagine del Pontefice di questa mattina, subito dopo la Messa concelebrata con altri sacerdoti nella cappellina vicino alla sua stanza”.

Falso. Un nostro lettore di nome Nicola ci ha mandato uno screenshot delle notizie sul papa che aveva scattato ieri circa alle 1945. Come si vede, la notizia con la stessa foto viene fatta risalire da Google a una settimana fa. Dopo poco è tutto sparito, ma ormai era stato catturato.

Sul canale Andrea Cionci Codice Ratzinger, tuttavia, abbiamo ieri sera realizzato una controprova su Google notizie, copiando il testo di Cernuzio. Anche qui, la stessa foto appare legata a un articolo pressoché identico, tranne la parola “quasi” nell’incipit che risale solo all’ultima versione.

Cosa deve essere successo? Probabilmente hanno caricato l’articolo su Vatican News ma senza visione pubblica, giusto per averlo pronto da aggiornare e pubblicare all’occorrenza.

Tuttavia il motore di ricerca ha ugualmente “catturato” la pubblicazione e la foto.

Quindi è FALSO che la fotografia sia stata scattata nella mattina del 16 marzo 2025

Appare inoltre molto sospetta la posa: perché non lo hanno ripreso frontalmente?

E’ possibile che la foto non sia affatto recente, ma di ben due anni fa, dato che nel 2023 Bergoglio fu ricoverato proprio in periodo di quaresima al Gemelli.

Come ci ricorda Il Post, Bergoglio venne dimesso il 1° aprile 2023 e la quaresima all’epoca durava dal 22 febbraio al 6 aprile.

E’ del tutto verosimile, quindi, che abbiano riciclato una vecchia foto per darvi a bere che Bergoglio abbia concelebrato la messa e sia in condizioni di salute accettabili. Ricordiamo che Bergoglio non celebra la messa dal 17 aprile 2022.

Basta fake news sul Papa

Il bello è che lo pseudo-cardinale Matteo Zuppi (nomima bergogliana) ha sbottato il giorno 15 marzo: “Basta fake news sul papa!”.

In primis, Bergoglio non è il papa, in secundis, dovrebbe rivolgere questo appello ai media vaticani.

Ci si augura che questa autorità ecclesiastica che pare proprio controllare (e sanzionare) l’antipapato possa rimettere tutto a posto dopo l’uscita di scena di Bergoglio. Firmate la petizione al reggente, se potete. E’ importante.

Petizione Andrea Cionci