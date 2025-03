Roma, grande successo per l’Acea Run Rome: record di partecipazioni e incasso super

Prima della partenza una preghiera per Papa Francesco. A dare il via il Corpo di Polizia, il sindaco e l’assessore Onorato

Roma ha vissuto un fine settimana all’insegna dello sport e della condivisione, con la 30ª edizione della Acea Run Rome The Marathon, che ha registrato numeri da record e un impatto significativo sulla città. Con oltre 28.000 atleti provenienti da 120 nazioni iscritti alla gara principale e più di 50.000 partecipanti complessivi alle diverse competizioni, la maratona della Capitale si conferma l’evento sportivo più grande d’Italia.

Maratona, record di presenze

La maratona, che ha attraversato i luoghi più iconici della città, ha avuto un’apertura carica di significato, con 42 secondi di silenzio (uno per ogni chilometro da percorrere) dedicati a Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli. A dare il via alla competizione, accanto alla Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, erano presenti il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

Già dalla giornata di sabato, un’ondata di entusiasmo ha travolto la città. Il Circo Massimo è stato il cuore pulsante della festa con la Acea Water Fun Run, che ha visto bambini, famiglie e atleti di ogni età partecipare a una corsa all’insegna dello sport e della sostenibilità. Tra gli ospiti d’eccezione, il campione mondiale di nuoto Massimiliano Rosolino, che ha accompagnato l’evento con la sua presenza.

Il weekend di gare si è concluso con una grande celebrazione nei due villaggi allestiti tra Eur e Circo Massimo, che hanno accolto quasi 100.000 persone tra atleti e accompagnatori, trasformando Roma in un centro nevralgico dello sport internazionale.

Maratona, i risultati delle varie categorie

La competizione ufficiale ha visto grandi prestazioni sportive su un tracciato spettacolare ma impegnativo.

Gara maschile: dominio keniano

Il keniano Robert Ngeno si è imposto con il tempo di 2h07:35, precedendo di 15 secondi il connazionale Brian Kipsang, mentre Joshua Kogo ha completato il podio. Il miglior italiano è stato Daniele Meucci, ottavo assoluto in 2h12:44, seguito da Luca Parisi (10º) e Marco Filippi (19º).

Gara femminile: bis di Betty Chepkwony

Tra le donne, la keniana Betty Chepkwony ha bissato il successo dell’anno scorso fermando il cronometro a 2h26:16. Al secondo posto l’etiope Selam Fente Gebre (2h28:22), mentre il podio è stato completato dalla keniana Rebecca Kangogo (2h31:16). La migliore atleta italiana è stata Burcin Ayse Sonmez, ottava assoluta.

Alla cerimonia di premiazione, oltre al Sindaco Gualtieri, ha partecipato anche Barbara Marinali, presidente di Acea, che ha premiato il secondo classificato maschile, Kipsang.

Onorato: “Roma asset strategico per turismo ed economia cittadina”

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando come Roma abbia saputo gestire contemporaneamente tre grandi eventi nel weekend: la maratona, la partita del Sei Nazioni di rugby allo Stadio Olimpico e la grande manifestazione per l’Europa a Piazza del Popolo.

“Con i suoi 50mila iscritti e un percorso unico al mondo, anche questa edizione è stata uno spettacolo straordinario. Roma ha dimostrato ancora una volta di essere una capitale europea pronta a ospitare e gestire grandi eventi con decine di migliaia di persone. Un grazie a organizzatori, volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione”, ha dichiarato Gualtieri.

Secondo le stime ufficiali, la maratona ha portato benefici economici senza precedenti per Roma. L’Assessore Onorato ha sottolineato come l’evento sia cresciuto sia in termini di partecipazione sia di ricadute economiche: “Abbiamo registrato il record di iscritti, con oltre 20 mila stranieri. La ricaduta economica stimata è di 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dello scorso anno. Roma conferma che le corse podistiche sono un asset strategico per il turismo e l’economia della città”.

Maratona, vera protagonista è stata l’acqua

L’edizione 2025 della Acea Run Rome The Marathon è stata anche un’importante occasione per promuovere il tema della sostenibilità. Sotto il messaggio #RunForWater, il Gruppo Acea ha garantito 20 punti di ristoro lungo il percorso, distribuendo 330.000 brick d’acqua a tutti i partecipanti.

Inoltre, è stata lanciata Acquea, un’app innovativa che consente ad atleti e cittadini di individuare i 3.500 punti idrici geolocalizzati della città tra fontane, nasoni e case dell’acqua, permettendo di monitorare il proprio livello di idratazione e riducendo lo spreco di plastica.

“Questa maratona si è svolta nella città regina dell’acqua, dove sono nati i primi acquedotti della storia. L’evento ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare sul valore dell’acqua e sull’importanza della sua gestione sostenibile”, ha dichiarato Acea nel suo comunicato ufficiale.