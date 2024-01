Udinese 1-2 Lazio, l’ha ripresa Vecino: l’uruguaiano e Pellegrini regalano tre punti con vista Champions

Vittoria importante della Lazio che a Udine non manca l’occasione e guadagna tre punti d’oro per la Champions. Gara aperta dalla punizione di Pellegrini, nella ripresa Pereyra trova il pari ma Vecino ristabilisce il vantaggio a 15 dalla fine. Terzo successo consecutivo per Sarri.

Primo Tempo

Avvio compassato per le due squadre che si studiano senza rischiare la giocata offensiva. La Lazio trova il vantaggio al 12′ con Pellegrini che direttamente da calcio di punzione batte il portiere avversario sul palo lungo. Fase di gestione della gara che si è accesa in termini di scontri di gioco ma non nello spettacolo. Dopo 3 minuti di recupero e senza molte emozioni Sacchi chiude il primo tempo, Udinese-Lazio 0-1.

Secondo Tempo

La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo con il gioco bloccato e le due squadre che lottano molto in mezzo al campo. Al 58′ l’Udinese trova il pareggio con Pereyra che mette il piede su una punizione da posizione defilata e batte Provedel sul secondo palo. Lazio di nuovo in vantaggio al 75′ con Vecino che appena entrato prende palla dal limite e batte il portiere con fendente che si spegne all’angolino basso. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara chiude giochi in Friuli. Lazio batte Udinese 1-2.

Le Pagelle

Provedel 6,5: inoperoso per quasi tutta la gara. l’Udinese pensa più alla lotta in campo che a rendersi pericolosa in fase d’attacco. Non può nulla sulla deviazione di Pereyra.

Marusic 6: non si accende sulla destra dove si limita a contenere Pereyra senza correre rischi nelle azioni offensive.

Patric 6,5: pulito e roccioso nel placcare un armadio come Lucca. Conferma le sensazioni positive delle ultime uscite.

Gila 6,5: è passato da ultimo degli ultimi ad essere la prima scelta di Sarri nel reparto difensivo. Ancora una prestazione convincente la sua che sta scalando posizione in maniera perentoria.

Pellegrini 7: trova il primo gol in Serie A e ed il primo con la Lazio. A tutto ciò unisce l’ennesima prova di spessore. Sarri può sorridere.

Guendouzi 6: non eccelle nelle giocate a cui ha abituato ma non molla un centimetro nella lotta contro i friulani

Rovella 6,5: ottimo in interdizione. Lotta e sgomita in mezzo al campo dove però pecca in lucidità sul giro palla.

Kamada 5,5: il giapponese non riesce a ritrovare la parte migliore di sé. Sembra sempre un pesce fuori d’acqua nell’oceano biancoceleste.

Isaksen 6,5: continua a fornire prestazioni importanti. Guadagna la punizione che Pellegrini trasforma in gol, peccato per l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il match.

Castellanos 6: tanto lavoro sporco per la squadra. Ha una tecnica invidiabile, peccato non abbia avuto occasioni per colpire.

Zaccagni 6: un passo indietro rispetto alla gara contro il Frosinone. Resta imbrigliato nella difesa bianconera che ne limita il potenziale offensivo.

All. Sarri 7: sembra una Lazio ritrovata. Premia il merito piuttosto che le gerarchie. I nuovi ripagano la fiducia nel miglior modo possibile. Terza vittoria consecutiva e -3 dal quarto posto.

Foto: S.S. Lazio Facebook