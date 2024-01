Roma 1-1 Atalanta, Mou impatta sulla Dea: Dybala risponde a Koopmeiners ma non basta

Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio per l’Atalanta di Koopmeiners a cui risponde Dybala su calcio di rigore

Pareggio amaro per i giallorossi che sprecano l’occasione per accorciare sul quarto posto. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio per l’Atalanta di Koopmeiners a cui risponde Dybala su calcio di rigore. Ora testa al Derby di Coppa Italia.

Primo Tempo

Subito occasione per la Roma con Lukaku a tu per tu, stoppato da Carnesecchi in uscita bassa. Il vantaggio lo trova l’Atalanta con Koopmeiners che al 7′ stacca imperiosamente da centro area e batte di testa Rui Patricio. Roma vicina al pareggio al 21′ con Lukaku che servito da Mancini in area spreca sparando addosso a Carnesecchi. Al 37′ i giallorossi trovano il pareggio con Dybala che direttamente da calcio di rigore spiazza Carnesecchi e riaccende la gara. Dopo 6 minuti di recupero Aureliano manda le squadre negli spogliatoi, Roma-Atalanta 1-1.

Secondo Tempo

Partenza forte della Roma, vicina al gol con il neo entrato Huijsen che impegna Carnesecchi con una conclusione ravvicinata. Spreca ancora la Roma con Lukaku che al 33′ viene servito in area da Spinazzola ma spara alto da buona posizione. La gara si spegne senza altri sussulti e dopo 5 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico, Roma-Atalanta 1-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6: non troppo reattivo sullo stacco di testa fulmineo di Koopmeiners, per il resto della gara non corre rischi.

Mancini 6,5: stoico negli interventi, si getta nel pressing fino all’area di rigore avversaria dove recupera palloni che potevano essere rifiniti meglio dai compagni di squadra.

Llorente 7: prova rocciosa la sua. Si getta a peso morto sulle conclusioni avversarie salvando il risultato in più occasioni.

Kristensen 6: perde Koopmeiners sullo stacco aereo che porta in vantaggio la dea. Non commette altre sbavature per il resto della gara.

Karsdorp 6: soffre il dinamismo di Ruggieri che mette a dura prova la resistenza dell’olandese. Guadagna il rigore che Dybala trasforma in gol.

Pellegrini 6: serata spenta la sua che non trova mai il guizzo per mettere sul binario giusto il match.

Cristante 6,5: difensore aggiunto. Morde gli avversari in ogni zona di campo e ripiega quando c’è da difendersi dalla pericolosità degli attacchi avversari.

Bove 6: buono il giro palla con cui orchestra la manovra dei suoi. Manca di iniziativa quando c’è da attaccare a spron battuto.

Zalewski 6: sbaglia molti appoggi semplici. Più impreciso del solito l’esterno giallorosso.

Dybala 7: l’anima di questa squadra. Mette in continua apprensione la difesa nerazzurra con guizzi da campione vero. Realizza il rigore del pareggio.

Lukaku 6,5: serata dalle polveri bagnate la sua che spreca davanti a Carnesecchi in più occasioni.

All. Mourinho 6: la prestazione è più che convincente ma non basta a piegare un’Atalanta mai doma e sempre insidiosa nei contrattacchi. Occasione sprecata.

Foto: A.S. Roma Facebook