Ucraina, se in mezzo alla schizofrenia bellica il problema sarebbe Salvini…

Test per l’esame di giornalismo sul conflitto in Ucraina. Il candidato consideri che:

a) Il Premier Mario Draghi, come rileva l’Adnkronos, durante l’ultimo Consiglio europeo straordinario ha esortato i Ventisette a «mantenere unità sulle sanzioni» anti-russe.

b) L’ex Presidente della Bce, come riporta Il Giornale, ha inoltre affermato che «è essenziale che Putin non vinca questa guerra».

c) Sempre secondo SuperMario «il rischio di una catastrofe alimentare è reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che la colpa è di Putin».

d) Ancora l’inquilino di Palazzo Chigi si è detto «scettico dell’utilità [sic!]» delle sue conversazioni con lo Zar. Le quali «dimostrano che è Putin a non volere la pace».

e) Infine, di nuovo l’economista romano ha assicurato che «il confronto con Putin è necessario».

f) Joe Biden aveva garantito, scrive l’ANSA, che gli Stati Uniti non avrebbero inviato a Kiev sistemi missilistici a medio raggio, capaci di raggiungere il territorio russo.

g) Neanche ventiquattr’ore dopo, lo stesso Sleepy Joe ha scritto al New Tork Times che l’Ucraina avrebbe ricevuto dagli Usa «sistemi missilistici e munizioni più avanzate».

“America’s goal is straightforward,” President Biden writes in a guest essay. “We want to see a democratic, independent, sovereign and prosperous Ukraine with the means to deter and defend itself against further aggression.” https://t.co/c2AM54y140