Ucraina-Canada, firmato Trattato di libero commercio. Zelensky: “Base per ricostruzione”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino ha firmato con il premier canadese Justin Trudeau un accordo di libero commercio, che, secondo Volodymyr Zelensky, rappresenta "la base per la ricostruzione" del Paese. "Il Canada – ha scritto su Telegram al termine della sua visita a sorpresa a Ottawa – è uno dei nostri principali donatori, questo è molto importante". Secondo la presidenza ucraina, il trattato "faciliterà lo sviluppo del commercio di beni e servizi, gli investimenti e la formazione di un'economia di mercato competitiva in linea con le priorità nazionali". Zelensky si è poi detto molto grato al Canada per la decisione di "unirsi all'addestramento dei piloti degli F16".

