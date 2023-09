Napolitano, Blinken: “Statista che ha dedicato vita a democrazia e unità europea”

(Adnkronos) – Cordoglio Usa per la morte di Giorgio Napolitano. "Mi unisco al popolo italiano e al mondo nel lutto per la perdita dell’ex presidente Giorgio Napolitano, uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all’unità europea", scrive su X, il segretario di Stato americano Antony Blinken esprimendo le sue "più sentite condoglianze alla famiglia e al popolo italiano". Anche dalla Francia arriva il cordoglio della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ex ambasciatrice a Roma. "Avevo avuto il grande onore di presentare le mie credenziali al Presidente Napolitano nel 2014 – ricorda su X -. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al popolo italiano". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata