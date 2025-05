TUTTO CANCELLATO – Multe, MU e TARI spariscono se rientri nella nuova sanatoria | Ma devi farlo prima che scada il termine

Ci sono buone notizie per coloro che sono alle prese con l’IMU e il TARI. Pare che ci sia la possibilità di non pagare se rientri in una determinata categoria.

Prima di tutto bisogna spiegare cosa sono l’IMU e il TARI. La prima è un’imposta municipale propria e deve essere pagata da chi è in possesso dei fabbricati e di terreni agricoli. Non si tiene conto delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

È dovuta dal possessore di immobili mentre il TARI è solo a carico dell’utilizzatore e interessa la raccolta e smarrimento rifiuti. Si tratta di spese che gravano sull’economia familiare, ma è probabile che ci siano delle agevolazioni.

Sul sito money.it è stato spiegato tutto per filo e per segno. Si parla di una sanatoria per le cartelle esattoriali che i Comuni hanno introdotto in seguito all’ultimo Cdm che riguarda proprio la riforma della riscossione locale.

Tuttavia c’è ancora un decreto lasciato in bozza, ma è possibile prevedere quali saranno le mosse dei Comuni e delle città metropolitane.

Rottamazione perenne, novità in arrivo in ogni singolo Comune

Il decreto menzionato contiene le “Disposizioni in materia di tributi regionali, il locali e di federalismo fiscale” che si basa sul principio di Fisco “amico ” e sul concetto di rottamazione perenne. A tal proposito i Comuni possono scegliere in totale libertà come agire e ciò si evidenzia nell’articolo 2 della bozza.

In poche parole i Comuni daranno la possibilità di una definizione agevolata con soluzioni di interesse ridotte a coloro che pagano ciò che devono e tra questi compaiono all’IMU e il TARI. Solo chi opterà per una scelta avrà uno sconto considerevole. Andiamo a scoprire com’è possibile ottenerlo.

Ecco cosa è previsto per chi opta per un tipo di pagamento

I sindaci possono decidere se azzerare sia gli interessi che le sanzioni su tasse locali, multe e altri tributi livello locale. Per quanto riguarda l’IMU e il TARI sembra che ci sarà uno sconto che potrebbe arrivare fino a un terzo delle maggiorazioni secondo quanto previste dalla legge. La faccenda interessa soprattutto coloro che li addebitano sul proprio conto corrente.

Allo stesso tempo si sarà più rigidi con chi non paga e le procedure esecutive saranno sempre stabilite dal Comune. Da 180 a 60 giorni si invita a effettuare il pagamento, altrimenti scatterà l’azione esecutiva. Infine per coloro che non danno problemi saranno previsti dei premi proprio per ringraziarli dell’interesse.