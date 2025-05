900€ in più in busta paga, Salvini firma l’accordo sui contratti: paghi meno tasse, prendi un bonus e ti assumono subito | È scritto nero su bianco

Rivoluzione in arrivo nell’ambito lavorativo: la proposta del governo permetterebbe l’assunzione indeterminata di milioni di persone.

Il mondo del lavoro in Italia presenta molti svantaggi, partendo dal salario percepito in media dai dipendenti. Si tratta infatti di uno dei più bassi della zona Euro. Ma non è solo l’aspetto economico a preoccupare, bensì la fuga dei cervelli.

Ogni anno decine di migliaia di persone decidono di oltrepassare i confini nazionali per ottenere un impiego dignitoso e soprattutto indeterminato. Al giorno d’oggi sempre più aziende italiane scelgono di assumere il personale con contratti di breve durata, complice i costi di cui la suddetta si deve far carico ogniqualvolta inserisce un dipendente nel proprio organico.

Da qui la proposta della Lega, che punta ad una vera e propria rivoluzione finalizzata a risolvere, almeno in parte il fenomeno dei cervelli in fuga. La suddetta è infatti rivolta ai giovani under 30 e consiste nell’agevolareeconomicamente la loro assunzione da parte delle numerose realtà professionali presenti sul territorio italiano.

Il Bonus giovani proposto da Salvini

Le misure incluse nella proposta chiamata “Contratto giovani” e capitanata da Salvini prevede l’introduzione di incentivi per il rimpatrio dei giovani talenti che si trovano attualmente all’estero. Sono previsti anche consistenti incentivi per tutte le aziende disposte ad assumere gli under 30.

In poche parole, si parla di introdurre una flat tax del 5%, per i giovani assunti con contratto a tempo indeterminato. La proposta dunque è volta a ridurre la pressione fiscale per i dipendenti e il costo sostenuto dalle imprese. La suddetta quindi rappresenta un tentativo di stravolgere le dinamiche che da tempo hanno caratterizzato il mondo del lavoro, soprattutto quello legato ai giovani.

Sgravi per le aziende

Non sono solo gli under 30 a beneficiare di questa proposta, ma anche le stesse aziende intenzionate ad assumerli. Come accennato in precedenza, per ricevere tutti i benefici, è fondamentale che questi ultimi ultimi ricevano un contratto a tempo indeterminato oppure passino da un determinato ad uno stabile.

Per quanto riguarda le imprese, è previsto un esonero del 50% sui contributi previdenziali, fino a un massimo di 3mila euro all’anno. In questo caso però sono esclusi i contributi dovuti all’INAIL. Ma non è finita qui perché chi aiuta ad incrementare l’occupazione a lungo termine, è eleggibile ad un ulteriore sconto fiscale che corrisponde ad una deduzione maggiorata al 140% sul costo del lavoro incrementale.