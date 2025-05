Elettrodomestico killer, ti succhia 120€ al mese ogni volta che lo accendi: lo usi con leggerezza ma è peggio di un mutuo

Non ci crederai, ma questo elettrodomestico consuma tanta energia a tua insaputa al punto tale da far arrivare a casa bollette salate. Ecco di quale si tratta.

In un periodo storico così delicato da un punto di vista economico le famiglie con difficoltà riescono ad arrivare a fine mese per via delle tante spese da affrontare. Quando si devono sfamare tante bocche la spesa degli alimenti incide parecchio sull’economia domestica e per questo motivo si tendono a fare delle rinunce.

Per fortuna lo Stato è prontamente intervenuto per aiutare i propri cittadini. A tal proposito sono stati introdotti dei bonus che riguardano anche la casa e tutto ciò che ruota attorno ad essa. Un esempio? Quelle inerenti a luce e gas. Si tratta di un contributo economico di 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro.

Esso viene erogato direttamente in bolletta, in rate mensili tra giugno e agosto 2025. Per fare richiesta è sufficiente aver presentato una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con il calcolo corretto dell’ISEE. Questo fa capire che non tutti possono usufruirne? In tal caso bisogna agire con raziocinio.

Ci sono dei consigli da prendere in considerazione per risparmiare sulle bollette, ma nonostante tutto le “belle” sorprese non mancano perché un elettrodomestico consuma tanta energia a tua insaputa.

D’ora in poi farai a meno di questo elettrodomestico

Sul sito money.it il tutto è stato riportato alla perfezione. In questo modo potrai capire di quale elettrodomestico si tratta. Fu inventato nel 1810 da H. Davy e solo nel 1843 fu proposto di applicarlo industrialmente.

In media uno di buona qualità dura da 10 a 15 anni. Stiamo parlando del forno elettrico. Se lo usi quotidianamente devi sapere a cosa vai incontro. Stenterai a crederci quando scoprirai il suo consumo.

Ecco i consumi inimmaginabili da evitare per risparmiare

Il forno elettrico anche in modalità stand-by consuma tanta energia. Per raggiungere la temperatura adatta per la cottura del cibo si impiega tempo e, una volta raggiunta, non bisogna aprire lo sportellino altrimenti ci vorrà altro tempo. Esso consuma tra 2.000 e 5.000 watt per ogni ora. Facendo un confronto con un frigorifero, in questo caso il consumo avviene tra 300 e 800 Watt.

Prima di tutto occorre mantenere pulito il forno per garantire una buona prestazione. Poi sarebbe opportuno cucinare più piatti una sola volta e spegnere qualche minuto prima del termine della cottura. In questo modo di sfrutterà il calore generato. Da premettere che ci sono anche altri elettrodomestici che consumano tanto e sono il condizionatore, la lavatrice e l’asciugacapelli.