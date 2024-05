Truffa al telefono, se rispondi attento a ciò che dici: potresti pagarla molto casa | Per salvarti hai solo una possibilità

Truffa al telefono, ora devi badare ancora di più a quel che dici quando lo usi. Salvati così.

E rieccola una nuova super truffa che viaggia ancora una volta, per così dire, sul filo del telefono. Difatti ogni giorno ne nasce una pronta a fregarci in men che non si dica. Diciamo che i malviventi, soprattutto negli ultimi anni, hanno dato ascolto sempre più alla fantasia e persino al fanciullino di pascoliana memoria per tentare di compiere il colpaccio.

E poi hanno a disposizione da molto tempo uno strumento in più che in passato non avevano. Parliamo indubbiamente della Tecnologia che ha ormai affollato letteralmente le nostre vite e, ancora di più, del Web. E che dire dei Social? Indubbiamente non riusciamo a farne più a meno anche perché le varie piattaforme sono sempre più numerose.

Ed è anche grazie ad esse che loro, i malviventi, ci spiano ogni volta che hanno voglia di farlo. Diciamo che grazie a tutto ciò che pubblichiamo e condividiamo sulle nostre o altrui bacheche possono iniziare a conoscerci come se fossimo amici reali, e non solo virtuali, dei vecchia data. Ergo anche i nostri classici talloni d’Achille possono essere mostrati senza che ce ne rendiamo davvero conto.

Truffa al telefono, occhio a che cosa dici o sono guai

Lo stesso possiamo dire di passioni e svariati interessi, oltre che delle nostre abitudini. E il bello è che talora non ci rendiamo conto di mettere pure pubblici i nostri contatti privati, come il nostro numero di telefono. Ed è qui che sovente veniamo contattati da numerosi call center che ci propongono a iosa fantomatiche offerte.

E noi, quando rispondiamo al telefono, se non conosciamo il numero, stiamo molto attenti a quel che diciamo. In primis mai e poi mai pronunciare la parola Sì al posto del classico Pronto o potrebbero rifilarci promozioni mai davvero accettate. E poi attenzione anche a un altro grave aspetto. Possiamo salvarci solo così.

Il trucco per salvarti

In sostanza è sempre più in voga la moda, da parte dei malviventi, di ascoltare le nostre telefonate. Grazie a tali ascolti non solo possono conoscere i fatti nostri ma venire pure a conoscenza dei nostri dati sensibili. E in tale maniera, capite bene, possono in men che non si dica svuotarci il nostro conto corrente.

Per salvarci da ciò basta che che inseriamo un codice segreto quale ##002#. Grazie a ciò si avvierà in men che non si dica una funzione che è fortemente in grado di rivelare qualsiasi chiamata attiva senza il nostro placido consenso. Tale escamotage, vivamente consigliato dal sito specializzato Computer Hoy è valido sia per i dispositivi IOS che Android.