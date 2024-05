Aria condizionata, se la usi ti becchi 500 euro di multa: ora la fanno a tutti | Attenzione a dove la accendi

Aria condizionata, quanti mi costi! Se la accendi qui è in arrivo per te una sanzione da 500 euro.

Quando l’estate ci bussa alla porta il caldo e soprattutto la detestata afa si fanno sentire non resistiamo all’impulso di azionare l’aria condizionata. Percepire sulla nostra pelle quel freschino è in quei casi da vedersi indubbiamente come una sorta di manna dal cielo. Un po’ meno lo è per il nostro portafoglio e/o conto in banca.

Difatti azionarla e tenerla a lungo accesa non è affatto una passeggiata dal punto di vista economico. Inoltre più abbassiamo la temperatura e più ci costerà in bolletta. Tra l’altro non è nemmeno il massimo per la nostra salute vivere in un ambiente eccessivamente fresco quando all’aperto si respira ben altro.

Diciamo che anche qui entrerebbe in gioco il buon senso che ci dovrebbe portare a non eccedere mai e poi mai in tale direzione. E chiaramente lo stesso identico discorso lo possiamo fare per quanto concerne nei periodi invernali e autunnali dell’uso del riscaldamento e delle varie stufe che affollano letteralmente le nostre dimore.

Aria condizionata, fantastica ma assai costosa e pericolosa

Parola d’ordine è dunque moderazione. Il punto è che se in casa nostra riusciamo ad applicarla pensando ai costi che poi dovremo necessariamente sostenere per il suo uso smodato, poi in ufficio, se non siamo noi i capi, non badiamo a questo aspetto. E a farne le spese può essere il nostro organismo.

In arrivo infatti forti raffreddori, mal di gola, tosse e persino la febbre. Non possono mancare nemmeno dolori articolari, bronchiti e, nei casi più gravi, polmoniti. Insomma, non parliamo di qualcosa di leggero. Oltre a ciò, per farvi tenere a bada il desiderio di azionare a go go l’aria condizionata, c’è anche una bella multa. Se la accendete qui vi arriva una sanzione da 500 euro.

Non accenderla se sei fermo in macchina

In sostanza se sei in macchina e non stai andando ma sei fermo, magari stai aspettando qualcuno, non puoi azionarla. Altrimenti se ti beccano ti arriva la sanzione della cifra che ti abbiamo detto. Insomma, anche se sei dentro al tuo veicolo non puoi fare quel che ti pare in tale direzione per il bene dell’Ambiente.

Anche perché in primis non puoi tenere acceso il motore. E sappiamo bene che essa se lui è spento non può in alcuna maniera funzionare. Insomma, sono dunque due le regole da rispettare se non vogliamo sborsare tanti soldini che potremo di certo impiegare in qualcosa d’altro di più intelligente e utile di una multa.