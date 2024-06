Amici, l’addio della scuola colpisce tutti: telespettatori in lacrime | L’appuntamento in TV è cancellato

Nella scuola più spiata di Italia si stanno consumando saluti e addii strappalacrime. Nessuno pensava che sarebbe successo davvero.

Amici è un talent show diretto da Maria De Filippi. Non tutti potrebbero saperlo, ma Maria ha anche una società di editori di programmi televisivi, rinominata Fascino. Questa società è la responsabile di programmi molto amati di Mediaset, come ad esempio Temptation Island.

Amici, tuttavia, è uno dei fiori all’occhiello di Maria, poiché si configura come uno degli show talent più longevi della storia della rete. In un primo momento, il nome del programma non era questo, bensì Saranno Famosi. Questo nome derivava da un calco diretto dall’omologo statunitense.

Tuttavia, per alcune beghe legali, i diritti dello show non sono stati pagati a dovere, costringendo Mediaset a modificarne il nome. Il risultato è stato però estremamente ottimale, poiché la fama del format ha raggiunto il grande pubblico in pochissimo tempo.

L’idea di base del programma è la seguente: alcuni giovanissimi si iscrivono alla scuola di Maria per apprendere le arti di ballo, canto e recitazione. Questi seguono lezioni, danno esami e in generale intrattengono rapporti con i compagni. Col passare delle puntate, c’è chi viene eliminato e chi no, finché non si raggiunge la sfida finale che decreta il vincitore o vincitrice.

I docenti della scuola

Nel corso degli anni, i docenti della scuola di Maria De Filippi sono stati innumerevoli. Il ricambio è stato reso necessario per diversi fattori: talvolta, il cast era impegnato in altri progetti personali; talvolta, invece, vi erano attriti e frizioni tra i componenti dello staff.

A dare più problemi si direbbe sia stato Rudy Zerbi, maestro di canto ritenuto piuttosto severo, ma che tiene molto ai suoi studenti. Anche Lorella Cuccarini si è spesso ritrovata al centro dei riflettori. Tuttavia, a incutere più timore di tutti è l’insegnante Alessandra Celentano.

L’addio di Amici

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la scuola di Amici potrebbe dire addio a qualcuno. Anzi, per qualcuno ci sarà una vera e propria cancellazione del programma. In queste settimane, infatti, stanno spuntando numerose dicerie sulla presunta chiusura dello show.

Non è noto se ciò accadrà, ma molto più probabilmente ad abbandonare Amici saranno alcuni insegnanti. Tra questi, forse proprio Alessandra Celentano, ballerina della Scala e docente severa della scuola di Maria. Con lei, forse andrà via anche Emanuel Lo. I nuovi docenti in sostituzione? Non si sa ancora nulla.