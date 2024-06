Fiorello e Amadeus di nuovo insieme, l’appuntamento è a Roma: per vederli ti basta andare qui

Fiorello e Amadeus ancora una volta uniti. Vai qui nella Urbe e li troverai.

Se parliamo di Rosario Fiorello conosciuto semplicemente con il suo cognome e del bravo Amedeo Umberto Rita Sebastiani che ha scelto come nome d’arte quello di Amadeus stiamo indubbiamente per nominare due immensi professionisti, molto apprezzati dagli italiani di ogni età. Entrambi hanno fatto tanta gavetta pure in radio e una delle loro più grandi passioni è la musica.

I due sono anche molto amici e complici. E tutto ciò lo si nota senza alcun dubbio quando operano insieme in TV. Fantastico è stato rivederli sullo stesso palco del prestigioso Teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Ama lo ha condotto, rivestendo pure il complesso ruolo di direttore artistico, per la quarta volta consecutiva.

Tuttavia non ci sarà una quinta. Al suo posto vedremo, ed è notizia ormai ufficiale, Carlo Conti che ha già avuto modo di condurre in passato la kermesse canora che tutto il mondo ampiamente ci invidia. Tanto più che il buon Sebastiani ha deciso, dopo tanti anni di collaborazione, di lasciare la Rai. A partire da settembre lo vedremo su Discovery.

Fiorello e Amadeus di nuovo insieme, i fan in estasi

L’ultima puntata di Affari Tuoi da lui condotta è stata molto emozionante e lui è stato salutato dal pubblico presente in sala con applausi a non finire. Ora lo attendono nuove avventure professionali delle quali i suoi fan non vedono l’ora di venirne a conoscenza. A sostenerlo ancora una volta pure in questa scelta la moglie Giovanna Civitillo. E Fiore?

Lui ha deciso di rimanere ad operare all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini. Tuttavia ciò non ha in alcuna maniera scalfito la loro profonda amicizia che li porta a frequentarsi anche quando non devono lavorare insieme. In ogni caso se volete vederli uniti in azione basta che andiate qui a Roma.

Sono vicini di casa a Roma

No, non si tratta di un nuovo evento, anche se nulla vieta che magari i due decidano di presentarlo in coppia. Diciamo se volete beccarli quasi l’uno accanto all’altro dovreste fare semplicemente un salto nel lussuoso quartiere Lungotevere Flaminio, sito tra l’altro a due passi dal centro, dove entrambi abitano.

Tra gli altri vip che hanno presidenza qui vi è anche il mattatore televisivo per antonomasia. Stiamo chiaramente parlando del mitico Paolo Bonolis. Tuttavia, tornado allo showman siciliano, lui possiede anche altre case, inclusa una seconda al quartiere Parioli e pure una super villa in Sardegna.