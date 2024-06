Elisabetta Gregoraci l’ha rifatto, dopo 16 anni non ha ancoraimparato la lezione: parole feroci verso di lei

Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl lo ha fatto ancora. Dopo più di 15 anni ci è ricascata. Il Web non perdona.

Non c’è alcun dubbio che sia una donna dotata di un fascino fuori dal comune la divina Elisabetta Gregoraci. I suoi fan, che sono decisamente molto ma molto numerosi, sono però un pochino tristi in questo periodo. Difatti la loro dea non è più al timone di Battiti Live dove invece troveremo la splendida Ilary Blasi in compagnia del suo caro amico e collega Alvin.

Tuttavia tutti costoro in tempi assai recenti hanno potuto festeggiare il debutto in prime time della showgirl calabrese alla conduzione di un programma tutto suo. Sta di fatto che gli ultimi mesi sono anche stati parecchio duri per lei a livello emotivo. La donna infatti ha molto sofferto per i problemi di salute del suo ex marito al quale è ancora legata da un affetto sincero.

Stiamo chiaramente parlando di Flavio Briatore che è stato operato al cuore per via di un tumore. Ora l’imprenditore sta bene per l’immensa gioia anche del figlio adolescente Nathan Falco. Il ragazzino vive a Montecarlo con la sua splendida mamma ma riesce comunque a vedere con una certa frequenza il padre che abita a due passi da loro.

Elisabetta Gregoraci, ci è ricascata dopo 16 anni, lo ha fatto ancora

Tra l’altro i tre trascorrono anche le feste comandate insieme come sovente gran parte delle vacanze sia estive che invernali. Non per nulla non sono poche le foto che ritraggono ancora vicini Elisabetta e Flavio. E così in molti hanno iniziato a sperare in un loro ritorno di fiamma che tuttavia non c’è mai stato. Lei tra l’altro fa coppia fissa da tempo con il bel e giovane Giulio Fratini.

Adesso i paparazzi le sono addosso più che mai con la speranza di rubare qualche scatto che la ritragga insieme al suo amore o comunque in un momento di relax in bikini. Fatto sta che adesso l’artista è chiacchierata per ben altro. Si tratta di qualcosa che lei ha rifatto dopo 16 anni. E a quanto pare il vasto popolo del Web non avrebbe molto apprezzato il suo gesto.

Stesso abito con il colore che non convince

Che cosa avrebbe mai fatto di tanto grave? In sostanza ha indossato un meraviglioso abito bianco a sirena che per il quale aveva optato ben 16 anni fa in occasione del Chopard Tropy Ceremony Party, avvenuto pochissimi giorni prima dal suo matrimonio con Briatore. E ora l’ha rimesso alle nozze della cugina. E ciò ha lasciato di stucco molti suoi followers su Instagram.

Molti l’hanno criticata per il fatto che il colore bianco, nonché il panna e l’avorio non sono colori adatti per un ospite a un matrimonio dal momento che sono propri generalmente della sposa che, in questo caso, secondo il parere di un’utente in particolare pare dalla faccia non aver gradito la sua scelta a livello di look. Elisabetta ha risposto a tono, sostenendo che non era vestita di quel colore e che la parente fosse super felice. In ogni caso alle altre critiche non ha più voluto rispondere.