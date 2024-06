L’Isola dei Famosi cancellato, l’annuncio arriva come una doccia fredda: questa era l’ultima finale

Guai in paradiso: la Mediaset sta affrontando un periodo nero per la sua rete o, meglio, per il suo programma di punta.

L’Isola dei Famosi è uno dei format di punta della rete Mediaset. Questa è stata gestita per molti anni dal defunto Silvio Berlusconi, il quale la fondò sotto il nome di Fininvest. Tuttavia, nel corso degli anni, dati gli impegni politici dell’uomo, la gestione è passata al figlio.

Questi si chiama Pier Silvio Berlusconi ed è attualmente l’amministratore delegato della Mediaset. La sua guida ha seguito le orme del padre fino a poco tempo fa, ricalcandone il mood e cercando di restare fedele all’impero dello spettacolo eretto dagli anni ’80 al giorno d’oggi.

Tuttavia, alla morte dell’imprenditore padre, Pier Silvio ha deciso di apportare alcune modifiche di forma, più che di contenuto. Tra questi, i licenziamenti in massa di alcuni conduttori e conduttrici, come ad esempio Belen Rodriguez. Tra le altre cose, Pier Silvio ha anche cercato di migliorare un programma: il Grande Fratello.

Infatti, per l’ultima edizione, le regole sono state chiare: niente parolacce, niente volgarità e niente zuffe davanti alle telecamere. Il tutto è stato pensato per rendere la rete “meno trash”. In questa stessa direzione ha virato il provvedimento che ha allontanato Blasi e D’Urso.

L’Isola dei Famosi

Il format de L’Isola dei Famosi ha un’idea di base piuttosto simpatica: dei vip sono costretti a vivere per un tempo non meglio specificato su un‘isola deserta, privati di qualsiasi comfort a cui erano avvezzi, proprio in quanto vip. Ovviamente, al di fuori delle telecamere, è plausibile credere che ogni tanto qualche comfort venga restituito loro.

Negli ultimi anni, la conduzione del programma in questione è passata di mano in mano, senza trovare un momento di pace. Gli spettatori, infatti, non hanno avuto modo di abituarsi a nessuno dei conduttori. Nella precedente edizione, vi era il tridente Blasi, Luxuria e Papi. In questa, invece, c’è solo la conduttrice Vladimir Luxuria.

Cancellazione del reality

Mercoledì 5 giugno 2024 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, attualmente condotto e presentato da Luxuria. Secondo alcune indiscrezioni, però, questa sarebbe destinata a essere l’ultima stagione in assoluto del format. Il motivo? Il picco di ascolti verso il basso, che molti ascrivono alla conduzione di Luxuria.

Questo non è chiaro, poiché gli spettatori hanno avuto da ridire anche su Blasi, l’anno scorso, la quale sembrerebbe attualmente rimpianta. Dagospia ha riportato in questi termini l’indiscrezione: “Gli ascolti e la stampa hanno bocciato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, crollata al 12% di share”.