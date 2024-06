Valerio Scanu, da Amici alla malattia fulminante: con il suo nuovo lavoro non può più cantare | Cosa fa oggi

Valerio Scanu è un personaggio pubblico che però ha dovuto rinunciare a tutto a causa della sua malattia.

Valerio Scanu è un artista poliedrico che ha saputo conquistare il pubblico giovanile con la sua voce e i testi delle sue canzoni. Originario della Sardegna, Scanu ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Durante il suo percorso presso la scuola più spiata di Italia, ha dimostrato una padronanza vocale straordinaria e una capacità interpretativa che hanno conquistato sia i giudici che gli spettatori. La sua partecipazione è stata caratterizzata da esibizioni memorabili, soprattutto per il pubblico da casa, che gli hanno permesso di raggiungere la fase finale del talent.

Dopo Amici, Valerio Scanu ha proseguito la sua carriera musicale pubblicando diversi album, ottenendo un notevole successo commerciale, ma meno sul versante della critica. Tra i suoi brani più noti, si ricordano canzoni che sono diventate veri e propri tormentoni, contribuendo a consolidare la sua popolarità, come ad esempio “Amami”.

Inoltre, Scanu ha partecipato al Festival di Sanremo. Era il 2010 e il suo brano del momento si intitolava “Per tutte le volte che”. Proprio in quell’anno, ha infatti conquistato il premio più ambito da un artista canoro italiano, poiché ha vinto la kermesse.

La malattia

Nel 2020, durante la pandemia, gli è stato diagnosticato un tumore e ha deciso di tenere la malattia segreta per proteggere la sua famiglia ed evitare speculazioni mediatiche. La diagnosi era inizialmente incerta e solo dopo l’intervento si è potuta confermare la natura maligna del tumore​.

Si trattava di un cancro al polmone, che lo ha costretto a letto e in convalescenza per lungo tempo. Purtroppo per lui, gli è stato asportato un pezzo di polmone. Questo intervento ha infatti avuto delle conseguenze gravose sulla sua vita personale e professionale.

Che lavoro fa oggi?

Purtroppo, l’asportazione di un pezzo significativo di polmone non consentirà a Scanu di riprendere la sua carriera nell’ambito musicale. Purtroppo non è più in grado di usare il diaframma in modo consono, né ha più resistenza nei polmoni.

Quindi si è reinventato in un altro mestiere, insieme ad Antonino Spinalbese, un noto protagonista del Grande Fratello. Infatti, ciò di cui adesso si occupa l’ex cantante è piuttosto inaspettato: è diventato un parrucchiere. Secondo indiscrezioni, adorerebbe questo mestiere, essendo grato di essere ancora vivo e insieme alla famiglia.