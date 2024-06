Grande ritorno in tv, Barbara d’Urso non guarda in faccia a nessuno: pronta a riprendersi tutto ciò che era suo

Barbara d’Urso e il suo grande e atteso ritorno sul piccolo schermo. E lei è più in forma e grintosa che mai.

La conduttrice campana sta per tornare. Dopo essere stata lontana un anno dalla conduzione televisiva è prontissima a regalarci nuove emozioni. Di certo è stata una doccia fredda per i suoi numerosi estimatori apprendere che sarebbe stata fuori dal suo storico rotocalco. Pomeriggio Cinque lei lo ha condotto per ben 11 anni e vederlo senza di lei per tanti è stata dura.

Myrta Merlino, l’immensa professionista che ha preso il suo posto, pare non abbia convinto pienamente gli spettatori del programma, anche se stiamo chiaramente parlando di una donna splendida e di una sa il fatto suo a livello lavorativo. Il punto è che, come in tanti hanno sottolineato sui Social, il suo modo di impostare il programma e di condurlo era troppo diverso rispetto a quello di Barbara.

La D’Urso poi non ha chiaramente preso bene questo cambio di testimone. Ha raccontato anche nel corso della sua lunga chiacchierata concessa a Domenica In, avvenuta poco dopo che le era scaduto il contratto con le Reti Mediaset dove ha operato per molti anni, del suo dispiacere per l’accaduto e di come siano andati i fatti.

Barbara d’Urso e il suo grandissimo ritorno in TV

Tuttavia ancora prima, aveva concesso una chiacchierata fiume in esclusiva a La Repubblica dove si era tolta non pochi sassolini dalla scarpa. In sintesi ciò che l’aveva maggiormente ferita era che l’avevano tenuta all’oscuro di tutto. Non per nulla lei nel corso dell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque del 2023, prima della canonica pausa estiva, aveva salutato i suoi telespettatori dando loro l’arrivederci a settembre.

Così chiaramente non è stato. Fatto sta che lei fino al 31 dicembre dello stesso anno aveva in essere un contratto con la Rete del Biscione. Si era mormorato per lei un passaggio alla Rai o alla 7, ma poi nulla è avvenuto in merito. Adesso però pare che Carmelita sia prontissima a tornare in TV, oltre che a riprendersi ciò che è stato suo.

Lei prontissima a riprendersi ciò che è stato suo

Cominciamo con il dire che si tratta di una fortissima indiscrezione che possiamo leggere su Fanpage.it. In sostanza pare che lei stia per ricominciare a farci compagnia, a partire dalla prossima stagione, con un altro programma, che dovrebbe andare in onda sul 9 nella stessa fascia oraria in cui su Canale 5 con Pomeriggio Cinque troviamo la Merlino.

A questo punto le due conduttrici dovrebbero però vedersela a livello di audience anche con un loro bravissimo e affascinante collega con il quale entrambe hanno già duellato in tale direzione. Parliamo di Alberto Matano con la sua seguitissima La Vita In Diretta. Insomma, se la voce su Barbara fosse vera, significa che lei sarebbe prontissima riprendersi ciò che era suo, ovvero lo scettro del pomeriggio televisivo insieme al giornalista Rai.