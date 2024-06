Francesco Chiofalo, la malattia e la corsa all’ospedale: ora rischia tantissimo | Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Francesco Chiofalo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e i fan sono preoccupati per lui, perché non capiscono cosa stia succedendo nella vita dell’influencer, vista la terribile malattia degli anni passati.

È il noto influencer e personaggio televisivo, il quale si è fatto conoscere con programmi quali Temptation Island, Uomini e Donne e La pupa e il secchione, da li la sua fama è schizzata alle stelle. Per questo motivo ha iniziato ad accumulare un numero di follower molto alto.

Oltre alla sua vita lavorativa, Francesco Chiofalo è sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale. È stato legato a nomi conosciuti, come Antonella Fiordelisi, per citarne una. Attualmente sta vivendo la sua storia d’amore con Drusilla Gucci, con la quale pare essere molto affiatato.

Da qualche giorno però, si sta parlando molto di lui, per via di quella corsa in ospedale, documentata dallo stesso Chiofalo che ha spaventato moltissimo i fan, per non parlare della sua fidanzata. Che cosa sta succedendo?

Francesco Chiofalo e la corsa in ospedale

Francesco Chiofalo, ha ricevuto molte soddisfazioni in campo lavorativo e anche sentimentale, mentre non si può dire lo stesso, per quello che concerne la sua salute. Qualche anno fa infatti, è stato operato per quel tumore benigno al cervello, il quale gli aveva lasciato degli effetti collaterali temporanei. Fortunatamente all’epoca si era ripreso e aveva potuto proseguire con la sua vita.

Di recente si è sottoposto anche ad un intervento per cambiare il colore degli occhi. Ha deciso di cambiare il suo colore nativo castano ad un azzurro molto intenso. Nonostante le critiche subite, Chiofalo aveva rivelato di aver finalmente realizzato un sogno e di averlo fatto. Vista la vicinanza tra l’intervento e il ricovero d’urgenza in ospedale, seguito da quelle parole che echeggiano ancora nelle orecchie dei fan: “Che disastro, non ci vedo neanche bene”, sono in molti che temono per la vita dell’influencer.

Ecco come sta adesso

Dopo quella terribile corsa in ospedale, Francesco Chiofalo aveva rivelato al suo fedele pubblico di non vederci più bene. Dopo quel video social non se ne seppe più nulla, anche la fidanzata Drusilla Gucci era apparsa molto preoccupata.

Oggi vi riportiamo un aggiornamento in merito, rilasciato dall’influencer a Mattino 4: “Ho avuto un attacco epilettico, l’intervento agli occhi non c’entra niente…” e ancora: “quando ho ripreso coscienza ho avuto un momento di buio…”. Non si sa di preciso a cosa sia dovuto questo attacco, per questo non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito. Nel frattempo non possiamo fare altro che fare tanti auguri a “Lenticchio”.