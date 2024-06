‘Maria voglio il trono a settembre’, la Luzzi è incredula | Dopo il GF vuole trovare il vero amore

Maria De Filippi è stata già avvisata. L’ex partecipante al GF vuole salire sul trono nella prossima stagione. La Luzzi non ci crede.

Non è che finita da un mesetto circa la stagione televisiva 2023- 2024 che già si pensa concretamente a quella successiva. Del resto settembre non è poi così lontano. E la divina Maria De Filippi, vera e indiscussa regina delle Reti Mediaset, lo sa molto bene. Non per nulla, ora il suo fedele staff lavorativo sta già lavorando per la scelta dei prossimi tronisti.

E così mentre è grande la curiosità di vedere in onda la nuova edizione di Temptation Island, che vedrà al suo timone sempre il carismatico Filippo Bisciglia, in Rete si incomincia a spettegolare sui nomi papabili di coloro che potrebbero in effetti salire sul trono. Tanto più che dopo che è diventata tronista una storica dama come Ida Platano i giochi si fanno ancora più interessanti.

Fatto sta che in questi giorni è un’ex star del GF ad aver espresso il suo desiderio di partecipare al noto dating show di Canale 5 per trovare l’amore. Quello vero però, dunque quello che potremmo definire con la A maiuscola. Parliamo di una persona single e di un uomo che con il suo fascino ha infranto non pochi cuori non solo nel vasto mondo dello Spettacolo.

“Maria voglio il trono a settembre”, la Luzzi non ci crede

Indubbiamente da lui in pochissimi si potevano aspettare una dichiarazione del genere che lui ha fatto a Turchesando. Beatrice Luzzi che ha mancato la vittoria del padre di tutti i reality per un soffio non può crederci. Chiaro che non è detto che la vedova Costanzo accontenti l’attore in tale direzione.

E parliamo di uno con alle spalle una brillante carriera dove ha anche ricoperto il ruolo di regista. Durante la sua esperienza nella Casa Più Spiata D’Italia credeva di aver trovato la donna giusta per lui che però non solo gli ha donato un forte clamoroso due di picche ma anche sostenuto che lui le abbia rovinato il suo GF. Fatto sta che quando poi è andato in crisi è stata proprio la Luzzi a stargli maggiormente accanto.

Massimiliano Varrese pronto a mettersi in gioco

Sì, avete capito bene, stiamo parlando di Massimiliano Varrese. Il ballerino e attore, da tempo single, ha fatto sapere, nella poco fa menzionata intervista concessa a Turchesando che in questo momento della sua vita ha anche voglia di leggerezza e che pertanto potrebbe anche considerare l’idea andare a Uomini e Donne.

“Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio“, ha spifferato l’artista prendendo di contropiede i suoi numerosi fan. E sul finale della lunga chiacchierata, durante la quale ha parlato della sua carriera, ha lanciato un appello alla conduttrice delle Reti Mediaset: “Maria, sono pronto!“.