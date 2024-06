Lutto per Marco Liorni: “Non c’è più” | L’annuncio ha mandato in tilt il pubblico: fiumi di messaggi per lui

Marco Liorni si sta trovando ad affrontare una crisi senza precedenti per il lutto subito. Il pubblico si unisce nel cordoglio.

Marco Liorni è uno dei volti più noti della televisione italiana, nato a Roma il 1965. La sua carriera è iniziata sul calare degli anni ’90, con la conduzione di Verissimo su Canale 5. Ha lavorato come inviato per il Grande Fratello dal 2000 al 2007, guadagnandosi una certa popolarità.

Dopo varie esperienze su Mediaset, Liorni è passato alla Rai, dove ha consolidato la sua carriera nell’infotainment. Ha infatti condotto La vita in diretta dal 2011 al 2018, un programma di attualità che gli ha permesso di mostrare le sue capacità di giornalista e intrattenitore​.

Successivamente, si è dedicato alla guida di Italia Sì!, un talk show che racconta storie di vita quotidiana e problemi sociali​ di vario genere. Solo dopo però ha iniziato a condurre Reazione a catena, un game show estivo di Rai 1. Questo programma mette alla prova la conoscenza della lingua italiana e l’abilità di creare associazioni di parole.

Il format prevede perciò diverse squadre che si sfidano in vari giochi di parole, culminando nell’intesa vincente“, dove i concorrenti devono indovinare il maggior numero di parole possibili in un minuto, talvolta generando una certa ilarità.

Reazione a catena

Reazione a catena è molto amato sia per la sua capacità di intrattenere, sia perché stimola mentalmente il pubblico, sia perché spesso l’intesa vincente regala molti sorrisi. Sotto la guida di Liorni, il programma ha continuato a crescere in popolarità, affacciandosi al mondo dei social.

Purtroppo, la gioia di Liorni è stata recentemente offuscata dalla scomparsa di uno dei capisaldi di questo programma. Liorni lo ricorda così su Instagram: “Adesso che non c’è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Rip”. Si tratta di Amedeo Gianfrotta.

Il lutto terribile

Gianfrotta era noto per la sua grande professionalità, ma soprattutto perché è stato un punto di riferimento fondamentale per tutto il team di Reazione a catena. La sua morte ha suscitato tristezza e rabbia anche in altri colleghi che lo hanno salutato sui social.

Marco Liorni ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di Gianfrotta, ricordandolo come un grande amico e un professionista eccezionale su Instagram, ma un’altra amica e professionista ha scritto come segue: “Un grande dolore. Mancherai tu, la tua delicatezza e la tua educazione. Mancherai tu a tutta la grande famiglia di Reazione a catena. Buon viaggio amico mio”.