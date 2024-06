Lavatrice, il trucco virale te la distrugge al primo lavaggio: se l’hai già fatto chiama l’idrauilico

Lavatrice, se ti affidi a questo trucchetto molto famoso la spacchi subito. Cosa non devi fare mai.

In ogni casa che rispetti non manca praticamente mai una capace lavatrice. E se non è funzionante perché ha qualche problema andiamo in men che non si dica in tilt. E così corriamo a sfruttare le lavanderie self service, che sono attive praticamente tutte le ore. Acquistarne una nuova poi non è di certo una passeggiata di salute.

Del resto, si sa, con la crisi spaventosa che troneggia ancora in Italia aprire il portafoglio e accedere al proprio conto corrente, sia esso postale che bancario, sono gesti che ci fanno venire l’orticaria. Tanto più che adesso le spese sono in pauroso aumento per via anche delle tanto agognate vacanze estive.

Difatti dopo un anno di duro lavoro si sente fortissimo il bisogno di staccare la spina per qualche giorno. Fatto sta che se stacchiamo quella della nostra lavatrice in quanto non funzionante il discorso si fa ben diverso. E se poi l’abbiamo comprata pure da poco è chiaro che ci sentiamo frustrati e arrabbiati.

Lavatrice, occhio a quel che fai o la butti via subito

Di certo l’abbiamo pagata parecchio e ora all’idea di dover chiamare già l’idraulico per risolvere la situazione ci fa ghiacciare il sangue nelle vene. Ok, possiamo sempre confrontarci con il reparto Assistenza. Difatti se l’acquisto è appena avvenuto il nostro elettrodomestico in questione è ancora in garanzia.

In ogni caso sovente bisogna comunque pagare la sua uscita. E questa è comunque una spesa che va incidere sul nostro bilancio familiare. E se poi, dopo un accurato e mirato controllo, ci comunica che il gusto è avvenuto semplicemente per un nostro errore è chiaro che non possiamo fare altro che morderci le mani.

Il trucco virale non tanto sicuro per lei e per te

Diciamo che può essere che abbiamo deciso di seguire un consiglio, da tempo diventato virale e sfruttatissimo a quanto pare da molte persone anche in Italia, di inserire all’interno della lavatrice una pallina di alluminio al posto del classico ammorbidente. Il punto è che tale escamotage non parrebbe così sicuro, perlomeno non al 100%.

A parte il fatto che alcuni pezzi di alluminio potrebbero andare a finire negli ingranaggi, c’è anche un altro aspetto da considerare e che riguarda la nostra salute. Difatti esso potrebbe risultare nocivo per noi stessi, tramite l’attacco dei capi lavati, dopo che lo abbiamo utilizzato in codesta maniera ad alte temperature.