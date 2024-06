Giardino perfetto anche d’estate, il fertilizzante con questi ingredienti ti costa 0: non lo comprerai mai più

Vuoi un giardino bello e rigoglioso anche nel periodo estivo? Punta a loro a questo fertilizzante casalingo.

Indubbiamente possedere un balcone vivibile e ancor più un rigoglioso giardino è qualcosa di splendido soprattutto nei periodo autunnali ed estivi. Difatti in quest’ultimo spazio, soprattutto se particolarmente spazioso, possiamo organizzare pranzi, cene e aperitivi con i nostri amici e piccole feste. Inoltre possiamo rilassarci prendendo il sole e leggendo un buon libro.

Qui i nostri bambini possono anche giocare in sicurezza e i nostri figli più grandi studiare per gli esami universitari. Fatto sta che per viverlo bene e a pieni polmoni è fondamentale prendersi cura di lui nel corso di tutto l’anno. Chiaro che se abbiamo poco tempo a disposizione e non vogliamo dedicarci a ciò dobbiamo per forza di cose chiedere una mano a un giardiniere di fiducia.

Dunque dovremo necessariamente sborsare dei soldini per avere un bel giardino. Tuttavia è anche fantastico occuparcene noi stessi, magari insieme ai nostri cari, almeno per le mansioni più facili e veloci. E poi per evitare che la sua situazione a livello estetico e di salute si aggravi basta che, quando vediamo che mostra qualche falla, corriamo subito ai ripari.

Giardino al top con un fertilizzante naturale

Per esempio togliamo subito le erbacce e ricordiamoci di bagnare l’erba e il prato con una certa frequenza soprattutto in estate. Mai farlo però nelle ore più calde. E dopo tanta pioggia o temporali spazziamo sempre il portico ed eliminiamo foglie cadute così come residui di sporco e la polvere.

Teniamo lontane dalle piante i parassiti e se amiamo tanto i fiori puntiamo su quelli che siamo in grado di gestire, puntando alla loro posizione più adatta. Se per esempio necessitano di tanta luce naturale non poniamoli in una zona ricca di ombra e così via. E se poi vogliamo vederli sempre più rigogliosi puntiamo a un meraviglioso fertilizzante naturale. Il top pure per piante forti e sane.

Come crearlo con le nostre mani

Lo possiamo tranquillamente preparare noi a costo praticamente zero. Lo si può creare in diversi modi. Il primo è quello di darci vita all’interno del nostro stesso giardino unendo tra loro materiali organici e terreni, dando vita a una sorta di cumulo. Oppure possiamo semplicemente scavando una buca.

Infine, chi se la sente, può farlo sfruttando una compostiera creata con le proprie mani. Qui lo si può fare sfruttando il pallet, o vecchi mattoni o ancora una rete metallica o flessibile. Insomma, come avete potuto notare, con elementi che abbiamo a diposizione possiamo tranquillamente crearci da soli il nostro fertilizzante naturale.