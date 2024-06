Pancia piatta, con questo rimedio naturale quest’estate avrai una silhouette da urlo: ti bastano 30 minuti

Pancia bella piatta, così non temerai più l’estate. Ti bastano 30 minuti al giorno.

Ci siamo, la stagione più calda, colorata e pazza dell’anno è arrivata. E con essa il desiderio, vivo e sincero, di divertirsi e di rilassarsi, oltre che di trascorrere più tempo fuori casa e a prendere la tintarella con le dovute precauzioni del caso. E così siamo avvezzi a scoprirci di più e a indossare sovente il costume da bagno.

E ciò per tantissimi costituisce un vero problema dal momento che temono di non superare affatto la famigerata e super chiacchierata prova costume. Presupponendo che nessuno di noi è perfetto sotto alcun punto di vista, è fondamentale sentirci a nostro agio nel nostro corpo anche con ciò che indossiamo che deve piacerci e starci bene.

Tuttavia essere eccessivamente critici nei confronti degli altri e di noi stessi non ci è di certo d’aiuto, anzi! Come non lo è il fatto di prendersi dall’ansia che non è solo una cattivissima consigliera ma anche colei che può portarci a ingrassare maggiormente oltre che a gonfiarci soprattutto nelle zone addominali. E quel punto, ciao ciao pancia piatta!

Pancia piatta in una semplice mossa

Capite dunque bene che essere troppo stressati non aiuta anche perché ciò rallenta pure il metabolismo. Dunque, che fare? In primis cerchiamo di mantenerci costantemente idratati, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno, meglio se liscia. Non puntiamo mai a quella ghiacciata ma solo fresca. E sorseggiamola anche quando ci sentiamo stanchi o veniamo presi da momenti di sconforto.

Agiamo allo stesso modo se siamo presi da attacchi di fame nervosa. E per darci un’ulteriore carica bagniamoci il viso e i polsi. Ciò è fantastico soprattutto in estate. Ci sentiremo subito meglio anche psicologicamente parlando. E facciamolo anche prima di andare a coricarci dopo aver sorseggiato una tisana rilassante senza zucchero. E poi, per sentirci bene, con tanto di pancia sgonfia facciamo così.

Ti bastano 3o minuti al giorno

Se vogliamo mantenerci in forma, sgonfiarci e dormire meglio, dunque sentirci bene sotto ogni punto di vista, dedichiamo ogni giorno un poco del nostro tempo al movimento e all’attività motoria. Basta anche una semplice passeggiata al parco sotto casa a passo mediamente svelto. Se siamo più allenati ottima è anche la corsa nelle ore meno calde. In tale maniera terremo lontano da noi lo stress.

Tra l’altro con mezzora di tutto ciò potremo pian piano notare che in effetti la nostra pancia diventerà sempre piatta e che, nel caso fossimo donne, pure la cellulite diminuirà. Ottimi in tutto ciò sono anche però dei meravigliosi massaggi drenanti e rassodanti che possiamo effettuare a casa, dopo un poco di pratica, oppure una volta ogni quindici giorni dal nostro estetista di fiducia.