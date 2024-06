Casa pulita in 4 mosse, i consigli delle nonne non sbagliano mai: seguile dal risveglio e non faticherai mai più

Casa ordinata e pulita in un attimo. Ti bastano queste 4 mosse. Risultati garantiti!

Indubbiamente la nostra casa sarebbe sempre da vedere come il nostro nido, dunque un luogo dove sentirsi amati, coccolati e al sicuro. Dunque, se la pensassimo e vedessimo così, forse ci daremo maggiormente da fare per mantenerla in ordine, pulita e perfettamente igienizzata. Ok, siamo tutti molto impegnati oggigiorno ma ciò è fondamentale per la nostra salute.

E non parliamo solo di quella fisica ma anche di quella psicologica. Difatti entrare e vivere in un luogo accogliente ci è di grande aiuto per rilassarci, studiare, accogliere parenti e amici oltre che lavorare, nel caso avessimo optato per lo smart working che va sempre più di moda. La bella notizia è che tutto ciò sarebbe fattibile mettendo in atto quattro semplici mosse.

E sono tali anche per chi non è un grande esperto di faccende domestiche e ha pochissimo tempo a disposizione per occuparsene anche nel week end. Tra l’altro non sarebbe nemmeno giusto e intelligente impiegare i due giorni di stacco dal lavoro per ramazzare casa. Diciamo che basta giocare d’anticipo per non impazzire in tal senso.

Casa pulita in men che non si dica, basta solo giocare d’anticipo

Difatti, perché non facciamo poco per giorno? Nel senso, la spazzatura, non possiamo gettarla o portarla negli spazi appositi quando usciamo per andare a lavorare o a fare la spesa? Inoltre, che senso ha lasciare le briciole per terra dopo aver consumato un pasto? Basta un colpo di scopa per eliminarle.

Per cambiare aria in una posto, bastano pochi minuti, dunque per quale motivo non apriamo la finestra in cucina o in una stanza dove non stiamo in quel momento mentre finiamo di prepararci per uscire? Vogliamo stare più al fresco nelle nostre mura? Bagniamo e laviamo i pavimenti un paio di volte al giorno. E soprattutto, come poco fa accennato seguiamo queste quattro dritte. Non ce ne pentiremo!

Le quattro mosse top

La prima consiste nel non lasciare mai e poi mai piatti e varie stoviglie sporche nel lavandino. Laviamo il tutto dopo aver consumato un pasto, oppure, poniamolo in lavastoviglie, avendo però avuto prima la premura di eliminare eventuali residui di cibo. Abbiamo cucinato alla grande e magari sporcato? Puliamo subito le superfici. In questo modo verranno pulite in un attimo.

Abbiamo notato che i capi lavati sono asciutti? Bene, andiamo a raccoglierli, pieghiamoli con cura e quelli che devono essere stirati, prepariamoli vicino all’asse da stiro e ogni tre giorni dedichiamoci all’arte dello stirare, visto che da molti è vista in tale maniera. Infine, non lasciamo in giro per la casa vestiti e scarpe, ma mettiamoli sempre a posto.