Crema solare, col caldo in arrivo devi averla sempre con te: questa marca è una vera bomba di protezione

Crema solare, come scegliere quella giusta per e te e la migliore in commercio. Mai più senza!

Ci siamo ormai, le scuole stanno per chiudere i battenti per la lunga pausa estiva. E così inizieranno ufficialmente le vacanze per tantissimi studenti. Di riflesso molti genitori sono preoccupati dal momento che sanno che dovranno pagare loro ricreativi estivi e altre forme di divertimento. E poi pure loro dovranno pensare per il loro benessere a qualche giorno di riposo.

E con l’arrivo dell’estate ecco che la voglia di stare al sole per prendersi la classica tintarella aumenta a dismisura. Certo, poterlo fare al mare, al lago o in piscina è fantastico ma possiamo tranquillamente farlo nel balcone o nel giardino della nostra dimora. La cosa importante è, onde evitare malesseri e scottature, comportarci in maniera intelligente quando lo facciamo.

Dunque evitare di esporci nelle ore più calde e di stare sempre in pieno sole, quindi mantenerci costantemente idratati bevendo acqua fresca a piccoli sorsi e mai ghiacciata. Fondamentale è coprirsi il capo con un cappello a tesa larga e gli occhi con degli occhiali dalle lenti scure, così come spalmare sul corpo e sul viso una valida protezione solare.

Crema solare, mai uscire senza

Indubbiamente bisogna scegliere quest’ultima con un certo criterio. In primis mettiamoci in testa che ciò che davvero conta è la sua qualità e non la quantità. In ogni caso dovremo spalmarla più volte con il trascorrere delle ore soprattutto se amiamo nuotare e fare qualche tuffo. Anzi, ricordiamoci che quando siamo in acqua i raggi solari possono coprirci in maniera ancora più forte.

Detto ciò, sarebbe poi meglio mettersi la crema un po’ prima di andare in spiaggia o comunque di sdraiarci a contatto con il sole. E poi, cosa da non sottovalutare mai e poi mai per la nostra salute è quella di optare per un abbronzante adatto alla tipologia della nostra pelle anche a livello di protezione.

Le migliori da provare

Se ad esempio possediamo l’epidermide chiara e facilmente irritabile puntiamo alla 50. In ogni caso non dimentichiamoci che anche se manteniamo una così alta ci abbronzeremo comunque. Per i nostri bimbi poi usiamola sempre così e per evitare che si stanchino di mettersela diciamo sì agli spray che sono molto comodi.

Indubbiamente in commercio ne esistono tante marche e moltissime sono meravigliose. Le top del momento, come possiamo leggere su Vogue sono quelle targate , tra le varie proposte, Bioderma, Vicky e Nivea. Tuttavia, se vogliamo andare sul sicuro, possiamo sempre chiedere consigli più mirati per noi e i nostri cari al nostro farmacista di fiducia.