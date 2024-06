Salute, questa abitudine è peggiore del fumo: se non smetti subito rischi danni gravissimi a corpo e cervello

Salute, non solo il fumo è deleterio per te. Esiste anche un altro modo per farsi del male a livello salutistico. E non parliamo di cibo.

Ci siamo, il caldo è arrivato e ce ne stiamo rendendo tutti quanti conto. La stagione più pazza, colorata e divertente dell’anno ci sta bussando con prepotenza alla porta e con essa il desiderio di relax e di vacanze. E così aumenteranno le puntate al mare, al lago e in piscina. Peccato che non sempre ci sentiamo a nostro agio in costume da bagno.

Legato a questo indumento c’è la famosa prova che in tantissimi ci tengono a superare. E, qualora non ci riuscissero, si sentono in grande difficoltà oltre che vivo imbarazzo all’idea di mostrarsi con pochi strati di stoffa addosso innanzi a tante persone, perlopiù sconosciute. Temono di essere giudicati male se non proprio derisi.

Se ciò oggi è diventato fonte di grande paura è anche per via dei Social che pullulano di haters che non attaccano pesantemente solo i vip. Tuttavia sarebbe vivamente consigliato, anche per la nostra salute mentale, lasciarli perdere e cercare di stare bene con noi stessi all’interno del nostro corpo.

Salute, esiste un’abitudine che ci fa più male del fumo

Chiaramente scegliere un modello di costume più adatto a noi è sempre una valida dritta da tenere a mente così come magari cercare di arrivare un poco abbronzati in spiaggia, grazie all’esposizione solare realizzata sul nostro balcone o giardino. Mantenerci costantemente idratati, così come seguire un’alimentazione sana, varia e bilanciata sono altri consigli da tenere a mente.

No agli alcolici così come alle bibite gassate e zuccherine. Meglio stare lontani dai dolci e dai sughi o condimenti elaborati. E per stare bene cerchiamo di non fumare. Il fumo nuoce gravemente alla nostra salute ma c’è qualcosa d’altro che potrebbe farci ancora più male. Parliamo di un’abitudine, fin troppo comune, e che non ci permetterebbe di rimanere in forma e di vivere a lungo.

Alzarci dal divano ci allungherebbe la vita

Di che cosa si tratta? Beh, è presto detto! Del fatto che ora come ora tendiamo un po’ tutti a starcene seduti fin troppo. E non parliamo solo delle ore che trascorriamo innanzi al pc per lavorare, soprattutto se abbiamo optato per il telelavoro. No, a ciò ci sono pure da aggiungere le maratone delle nostre serie televisive del cuore che adoriamo fare sdraiati sul divano.

In inverno lo facciamo sostenendo che per uscire fa freddo mentre in estate faccia decisamente troppo caldo. Insomma, abbiamo sempre la scusa pronta per evitare di uscire di casa e fare attività sportiva o del semplice sano movimento. E ciò è sbagliato perché anche una semplice camminata a passo svelto ci permetterebbe di bruciare grassi, allentare la tensione e velocizzare il metabolismo. E tutto ciò ci è d’aiuto anche per vivere meglio e più a lungo.