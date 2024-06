Dieta sana senza fame, in 3 settimane vedrai che risultati: cancella l’appuntamento con il tuo nutrizionista

Dieta, punta su questa. Parliamo di una sana e che non ti farà venire fame. Risultati garantiti.

Ormai siamo letteralmente invasi da tante diete che ci vengono propinate anche da persone che non sono affatto esperte e competenti in materia. Se ciò capita è perché ci sentiamo tutti quanti dei grandi tuttologi e grazie ai Social possiamo sempre dire la nostra su ogni argomento, arrivando in men che non si dica a una platea di uditori molto ampia e variegata.

Inoltre c’è una grande confusione tra il concetto di dieta, intesa come il mettersi eccessivamente a stecchetto, con quello invece che vuole indicare l’alimentazione. E se parliamo della seconda è meglio pensare che debba essere completa, varia, bilanciata e per l’appunto controllata. Tuttavia in entrambi i casi non si può mai e poi mai puntare al classico fai da te dal momento che ciò può risultare assai pericoloso per la nostra salute sia fisica che psicologica. Tra l’altro le due vanno sovente a braccetto.

E poi nessuno di noi è uguale a un’altra persona anche se fa parte del suo stesso albero genealogico. In poche parole può essere che una dieta mirata faccia miracoli per una ma non per l’altra. E così via. Fatto sta che ci sono comunque degli aspetti che non fanno male a nessuno e che sarebbe meglio prendere in viva considerazione per sentirsi bene e in armonia con noi stessi sotto ogni punto di vista.

Dieta sana, impariamo ad amarci ed apprezzarci di più in primis

Guardarci allo specchio al mattino o quando vogliamo verificare come ci sta sta un capo appena indossato e storcere in naso dal momento che noi non ci piacciamo non è il massimo. Per evitare tutto ciò in primis bisogna iniziare concretamente a pensare che nessuno è perfetto, neanche le star della TV e i divi del Cinema. Inoltre è sciocco fare un uso smodato dei filtri sui Social.

Tuttavia possiamo sempre fare qualcosa di ancora più interessante per amarci e ancor prima rispettarci. Molto spesso il nostro corpo è il diretto riflesso della nostra mente o di ciò che abbiamo nel cuore. Dunque se stiamo vivendo un periodo molto complicato sul lavoro, a scuola o nel settore sentimentale può essere che esso rappresenti degli strani gonfiori o che manifesti la presenza dei kg in più.

Muoviamoci, scacciamo lo stress e idratiamoci

In poche parola la prima cosa da fare è cercare di mantenere il più possibile lontano da noi lo stress che in effetti aleggia un po’ troppo nelle nostre vite. Ok, la crisi e i rincari sono ancora fortissimi e noi forse abbiamo dei problemi ma martoriarci con le preoccupazioni non ci farà stare meglio e non ci aiuterà soprattutto a sovvertire la situazione. Prendiamoci del tempo per noi, per dedicarci a degli hobby. Diciamo sì alla meditazione e a tanto movimento.

Non bisogna per forza di cose iscriversi in palestra. Ogni giorno cerchiamo di compiere una passeggiata e, se non possiamo farlo per via anche del brutto tempo, corriamo un poco sulla nostra cyclette. Manteniamoci costantemente idratati e quando, lontani dai pasti, che dobbiamo consumare con regolarità, percepiamo un senso di fame nervosa sorseggiamo un bicchiere acqua liscia a temperatura ambiente.