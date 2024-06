Non rifare il letto fa bene alla salute, arriva la conferma: con una mossa assicuri il benessere per tutta la famiglia

Non rifare mai più il letto, è per la tua salute. Ecco perché.

Lo sappiamo la notizia è a dir poco sconvolgente soprattutto per gli amanti dell’ordine. Eppure, ve lo diciamo molto ma molto chiaramente, corrisponde al Vero. A quanto pare per la nostra salute, nonché per quella dei nostri cari, non dovremmo fare i letti al mattino. Certo, lasciare le camere con essi sfatti non rappresenta un gran bel vedere.

E non è soprattutto se parliamo delle camerette dei nostri figli ove solitamente amano ospitare amici e cuginetti per giocare. Fatto sta che ora con il caldo è più probabile che prediligano di gran lunga trascorrere più tempo all’aperto, dunque in giardino o al parco. Ovviamente poi è meglio non lasciare le porte aperte di questi ambienti se pensiamo che qualcuno posso farci visita.

In ogni caso qualora ricevessimo delle visite improvvise andiamo subito a chiudere le porte. Detto ciò, è meglio fare alcune specificazioni. Il fatto di non fare subito il letto non significa che dobbiamo trascurare la pulizia della nostra dimora che va sempre e comunque vista come il nostro nido, anche se siamo molti impegnati magari con il lavoro.

Non rifare mai il letto, è per il tuo bene

Inoltre è bene cambiare con una certa frequenza le lenzuola, le federe dei cuscini, nonché il copri materasso soprattutto se dormiamo in compagnia dei nostri amici di pelo e quando fa caldo. Lo stesso dobbiamo fare se non siamo stati bene o se siamo influenzati e raffreddati. Se non lo facessimo ci ritroveremo a dormire in un covo di germi.

Puntiamo poi a un mirato lavaggio in lavatrice ad alto potere igienizzante e optiamo anche, oltre che a un valido detersivo, a un ammorbidente dalla profumazione rilassante come la divina lavanda. Al di là di seguire questa dritte, sapete per quale motivo non dovreste rifare il letto per la vostra salute?

Come agire per scongiurare i batteri e non solo

In realtà non è che non dobbiate rifarlo in linea di massima. Semplicemente sarebbe d’uopo non compiere questa azione come ci siamo alzati dal letto ma, piuttosto aspettare, qualche ora. Benissimo sarebbe poi disfarlo e mettere lenzuola, federe e copri materasso a prendere aria.

Ottimo è pure arieggiare come si deve la stanza. Solo così potremmo salutare con la manina l’umidità che si va a creare sui tessuti durante il nostro riposo notturno che è anche la causa numero uno, oltre alla temuta polvere, dell’arrivo degli acari. In codesta maniera poi terremo alla larga pure altri generi di batteri e i cattivi odori che potranno essersi creati.