Pelle giovane come a 20 anni, le star non hanno più segreti: in 30 minuti elimini ogni difetto per l’estate

Pelle bella, liscia e luminosa come se avessi 20 anni anche se ne hai il doppio. Bastano 30 minuti.

Ora che l’estate ci sta bussando alla porta tutti quanti staremo più attenti alla nostra forma fisica nonché alla bellezza della nostra pelle. Indubbiamente prendere la tintarella, in totale sicurezza, può renderci affascinanti. Ricordiamo però che stare eccessivamente esposti ai raggi solari, soprattutto nelle ore più calde, può procurarci un grave invecchiamento a livello cutaneo.

Ed è pertanto anche per questo motivo che mai come ora dobbiamo pensare alla sua cura anche una volta che rientriamo a casa. In primis mettiamoci in testa che il fumo e l’alcol sono i nemici anche della sua bellezza. In secundis se non ci manterremo costantemente idratati e non inseriremo più frutta e verdura fresca di stagione non potremo ottenere grandi risultati in tale direzione.

Rammentiamoci anche che un buon riposo notturno è sempre un valido segreto di bellezza, come un sonnellino pomeridiano. La sera, prima di andare a coricarci, eliminiamo ogni traccia di impurità e di make up con prodotti mirati alla tipologia della nostra pelle. Occupiamoci anche al mattino della beauty routine.

Pelle bella come a 20 anni con alcuni trucchi

Bene è anche tenere lontano da noi lo stress che è grande nemici della Bellezza in linea generale. E per riuscirci, oltre che per mantenerci in forma, facciamo tanto sano movimento. Per avere poi una pelle del viso al top, luminosa e radiosa anche se i 20 li abbiamo superati da un pezzo, possiamo dire di sì a dei trattamenti mirati.

Possiamo attuarli in casa nostra oppure chiedere la consulenza di un professionista. Di certo in tale campo le star la sanno molto lunga. Tra l’altro molte di loro si mostrano sia tramite video che fotografie condivise sui loro vari profili Social mentre si affidano alle mani del loro estetista di fiducia per queste coccole beauty.

I segreti delle star

In sostanza per ottenere ottimi risultati, in totale sicurezza, un aspetto quest’ultimo da tenere sempre in viva considerazione per la nostra salute, è bene affidarsi anche a un chirurgo estetico. Diciamo che le classiche punturine sono molto richieste soprattutto ora che le vacanze stanno per iniziare per tantissime persone.

La maggior parte vuole, se non proprio eliminare del tutto, le rughe più evidenti e le borse sotto gli occhi oltre che le odiate zampe di gallina. E poi c’è pure chi vuole cancellare l’eccessivo gonfiore se non il grasso vero e proprio, Tuttavia, al di là del risultato che si vuole ottenere, mai affidarsi al fai da te o da persone non qualificate. Gli esperti lo dicono chiaramente.