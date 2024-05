Concorsone a Roma, 500 posti al ministero con contratto sicuro: se soddisfi questo requisito sei già dentro

Non c’è più tempo da perdere: un nuovo bando per trovare lavoro favorisce chi ha particolari requisiti. Scopri se fai parte dei fortunati.

Oggigiorno, l’Italia si trova a dover affrontare una crisi lavorativa senza precedenti per quel che riguarda i giovani e giovanissimi. Nello specifico, le due generazioni più colpite dalla povertà dilagante, soprattutto in fatto di posti lavorativi, sono i millennials e la generazione Z.

Non tutti potrebbero sapere che la generazione Z sia composta da individui nati tra il 1997 e il 2012, mentre i millennials dai nati tra il 1981 e il 1996. Chiaramente, la datazione può variare in base all’ente che si occupa di gestire i vari dati statistici.

Vi sono infatti alcuni che, a queste due tipologie di generazioni, ne aggiungono una terza che possa rappresentare coloro che sono nati a cavallo tra le due: gli zillennials. Tendenzialmente, questi individui sono nati appunto nel 1995 circa, rappresentando di fatto un ponte culturale tra due punti di vista sempre più polarizzati.

Ciò su cui le generazioni appena citate sono d’accordo riguarda il mercato del lavoro. Questi si trovano spesso a dover affrontare un mercato caratterizzato da contratti precari e salari insufficienti. Uno degli ostacoli principali per queste generazioni è, perciò, la difficoltà di trovare lavori che offrano stabilità e opportunità di crescita effettive.

Il concorso per il Ministero

Negli ultimi anni, ad aver contribuito al senso di precarietà di questa fetta della popolazione mondiale sono stati diversi avvenimenti: in primis, la pandemia di Covid-19, la quale ha prosciugato i risparmi di molte persone rimaste senza opportunità lavorative; in secondo luogo le guerre, le quali hanno condotto all’inflazione.

Ciononostante, adesso potrebbe esserci una nuova opportunità lavorativa per queste nuove generazioni. Infatti, il Ministero della Giustizia ha diffuso un nuovo bando che prevede l’assunzione di circa 3900 individui con contratto a tempo indeterminato.

I requisiti da soddisfare

Gli unici requisiti da soddisfare per poter ottenere il lavoro in questione, oltre a presentare la domanda in tempo, sono i seguenti: cittadinanza italiana; la maggiore età; il godimento di diritti civili e politici; non avere condanne penali pendenti e non essere escluso dagli aventi diritto al voto.

Infine, il requisito di scarto principale è relativo al titolo di studio: è necessario infatti possedere una laurea magistrale in Giurisprudenza o in Scienze dei servizi giuridici. Sono accettati anche laureati in Scienze politiche, con specializzazione in Relazioni internazionali. Per presentare la domanda, si può accedere da qui.