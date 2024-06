Roma, da questo punto vedi tutta la città: tappa imperdibile per turisti e cittadini | Ci vai senza spendere un euro

Da questo punto vedi tutta la città di Roma dall’alto, è una tappa imperdibile, non potrete assolutamente perdervela, anche perché è completamente gratuita. Prendete nota se vi trovate da quelle parti.

Roma è una delle città d’Italia più belle di sempre e almeno una volta nella vita, dovrete vederla. È un luogo romantico, dalla bellezza stravolgente, con tutti quei monumenti storici che ci riportano alla mente quei periodi passati che abbiamo visto nei vari documentari.

Inoltre, oltre alla bellezza dei luoghi, potrete deliziare il vostro palato con quei piatti tipici che vi faranno venire l’acquolina in bocca già solo dal profumo. Questa città inoltre è meravigliosa da visitare di giorno, ma lo è ancora di più la notte, quando la città dorme e vedrete quegli stessi monumenti illuminati dai lampioni notturni.

Insomma, un esperienza irripetibile che dovrete inserire nel vostro itinerario di vacanze, estive o invernali che siano, almeno una volta nella vita. In realtà, sarebbe bello vederla in diverse stagioni, avete mai visto la Capitale a Natale? Tutta un’altra storia.

Per questo oggi siamo qui a svelarvi un punto preciso dove vedere tutta la città dall’alto che non potete assolutamente perdervi se siete a Roma o se pensate di andarci quest’estate. È un luogo amato da turisti e cittadini del luogo, anche perché è gratis.

Dove vedere tutta Roma dall’alto?

Quando decidete di andare a visitare Roma, a meno che voi non andiate con qualche viaggio organizzato, dovrete essere voi a crearvi un itinerario completo con tutte le bellezze da vedere della città. Ovviamente dipende sempre dal tempo, in quanto, se ne avete poco, beh sicuramente dovrete vedere i punti salienti, come per esempio il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e così via.

Se avete più tempo, allora potrete inserire tutte quelle altre destinazioni, che vi faranno scoprire e amare ancora di più la città di quello che già fa. Ricordatevi inoltre che Roma è bella da visitare a piedi o comunque spostandovi con la metro, evitate di fare il tragitto in macchina, non sarà una missione facile.

Un luogo da vedere

Se volete vedere la bellezza di Roma dall’alto, non potete assolutamente perdervi l’esperienza di vedere la città dalla terrazza del Gianicolo, colle alto 88 metri, che si erge alla destra del Tevere. Da qui riconoscerete moltissimi monumenti famosi e se avete una macchina fotografica professionale, farete delle foto meravigliose.

Se vi trovate nella Capitale in questo periodo, andate nella terrazza del Gianicolo alle 12 in punto, per sentire il famoso colpo di cannone che viene sparato tutti i giorni dal 1904. Oltre ad essere un punto utilizzato per molte fiction e film vari è anche completamente gratuito.