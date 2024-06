Vacanze last minute, il risparmio esiste davvero? Tutta la verità sulle prenotazioni più amate dagli italiani

Vacanze last minute, si risparmia sul serio? Che cosa accade per davvero se agiamo così.

Ci siamo, nonostante i temporali e le piogge improvvise, l’estate è arrivata anche se mancano ancora diversi giorni dal suo arrivo ufficiale, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano. E con essa ecco che pure la cara umidità e l’odiatissima afa hanno incominciato a farci compagnia, facendoci boccheggiare.

E così se fino a pochissimi giorni fa ci lamentavamo a iosa del fatto che facesse eccessivamente fresco visto il periodo ora ci lamentiamo invece del contrario. Insomma, non siamo molto contenti. Molti tra l’altro hanno incominciato a scherzarci sopra con vari post che fanno in men che non si dica incetta di like e di una marea di commenti.

Fatto sta che con il rialzamento delle temperature in tanti, complice anche la chiusura delle scuole, hanno pensato che fosse d’uopo ingegnarsi per organizzare le famose e gettonatissime vacanze last minute. Il punto è che, conti alla mano, altri ancora stiano cercando di capire se siano davvero così convenienti come alcuni decantano.

Vacanze last minute, la verità sulla loro convenienza

Cominciamo con il dire che non bisognerebbe generalizzare al massimo grado. Diciamo che alcune lo sono sul serio mentre altre sono un po’ come le offerte, decantate come mega convenienti, che troviamo al supermercato e che poi si rivelano soltanto degli autentici specchietti per le allodole.

Di certo prima di procedere con le prenotazioni dei mezzi di trasporto e dell’alloggio bisogna fare qualche conto e valutare i classici pro e contro, scrivendoli in maniera dettagliata su un foglio di carta. Fatto ciò valutiamo più possibilità che sarebbero nelle nostre corte e se viaggiamo in compagnia parliamone anche con gli altri. Inoltre leggiamo anche le recensioni su Internet che appaiono su siti appositi e seri.

Che cosa valutare per capire se convengono o no

Se poi parenti e amici hanno già vissuto quell’esperienza e si sono trovati molto bene possiamo fidarci maggiormente. Detto ciò, dal punto di vista pecuniario verifichiamo se magari i vari pacchetti All Inclusive, in certi casi anche last minute, tipo quelli che includono oltre alla prenotazione dell’hotel, tutte le bevande che consumeremo durante i pasti e la spiaggia, siano davvero convenienti per noi.

Ad esempio se non beviamo alcolici, siamo sicuri che non sia meglio lasciar perdere? Tanto più che rischieremmo pure di avere una brutta postazione a livello di file di ombrellone. Tornando ai trasporti, vale la pena puntare su quel volo last minute? Verifichiamo la distanza che vige dall’aeroporto e dal luogo dell’alloggio, perché se dovremo prendere un taxy e percorrere molti km forse è bene sceglierne uno che, sebbene più costoso, sia sito più vicino all’hotel o residence prescelto.