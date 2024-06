Roma, 5 cose da fare (gratuitamente) questa estate: ti fai una vacanza con i fiocchi senza allontanarti da casa

Roma, ben 5 cose che puoi fare totalmente gratis in estate. Da amare.

L’estate è arrivata, anche se il calendario ci mostra che ufficialmente farà il suo ingresso solo tra qualche giorno a livello di datario. E così si inizia giustamente a pensare anche a qualche giorno di meritato riposo. Il problema è che con la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese non c’è da spendere e spandere per le proprie vacanze sia se vorremmo rimanere in Italia che andare all’estero.

Certo, sarebbe d’uopo magari fare la prima scelta per dare una mano all’Economia Italiana e soprattutto al Settore Turismo, tuttavia anche in codesto caso bisognerebbe sborsare di bei soldini che ora come ora non sono presenti nei portafogli e nei conti correnti degli italiani. Ergo molti decidono di starsene a casa, anche nei giorni dedicati alle ferie.

Ed è per questo motivo che tendono a rattristarsi. In ogni caso ci si può comunque riposare e divertirsi senza spendere soldi e allontanarsi più di tanto dal proprio nido. Questo vale in realtà un po’ per tutti, visto che esistono praticamente ovunque, se non si può andare al mare o al lago, dei parchi da visitare e ove rilassarsi per leggere un buon libro.

Vacanze romane, cosa fare gratis nella Capitale

Oltre a ciò fare dei giretti in bicicletta nelle ore meno calde è un vero toccasana per il fisico e la mente, così come delle belle camminate a piedi, immersi nella natura. Inoltre sono indette molte feste e sagre ove è fattibile ascoltare della buona musica dal vivo senza pagare il biglietto d’ingresso.

Inoltre, soprattutto nei luoghi di villeggiatura, sono organizzate molte mostre a ingresso libero che si rivelano il più delle volte molto interessanti e che toccano anche il mondo del Cinema. E talvolta, in occasione di alcune feste paesane, è pure possibile assistere a qualche proiezione gratuitamente. E se vi trovaste a Roma quest’estate potreste fare tutto ciò gratis oltre che molto altro ancora.

I parchi più belli e cosa visitare

Cominciamo con il dire che per conoscere i nomi dei musei a ingresso libero, oltre che di altri che lo consentono in alcuni determinati giorni, è bene consultare l’Ente del Turismo. Sempre lei potrà darci la lista completa degli eventi in programma, compresi chiaramente quelli rigorosamente free. Occhio però perché alcuni prevedono la prenotazione per parteciparvi, anch’essa gratis.

A livello di parchi impossibile non farsi incantare dalla bellezza del parco di Villa Borghese ove è fattibile trascorrere del tempo anche giocando con i nostri figli. Merita anche il laghetto dell’Eur così come il divino Giardino degli Aranci, sito sull’Aventino. Per gli amanti dell’Arte è imperdibile segnaliamo la Galleria Sciarra, in pieno stile liberty, sita nel Rione Trevi. Anche qui l’ingresso è libero.