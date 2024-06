Treno gratis, quest’anno le vacanze sono offerte da Trenitalia: se soddisfi questi due requisiti vai ovunque

Se soddisfi questi due requisiti potrai viaggiare gratuitamente sul treno, partendo per le vostre vacanze estive con il sorriso. Dite grazie a Trenitalia, il risparmio è assicurato.

Si avvicinano le tanto e attese vacanze estive e dopo lo stress di un anno di lavoro, con la mente si vola già al momento in cui ci rilasseremo in spiaggia, coccolati dalla brezza marina e dal rumore dei gabbiani in cielo.

Insomma, tutti quanti non vediamo l’ora di vivere quelle due o più settimane all’insegna del realx, del divertimento e soprattutto del poter lasciare la sveglia a casa. Euforici per questo momento, ci si mette alla ricerca della meta più ambita dove prenotare, per soggiornare in tranquillità.

Una volta scelta la location di destinazione, bisognerà anche decidere come raggiungerla, in treno, in aereo, in macchina? Sono molti i modi e ovviamente dovremo tenere conto anche di questa spesa nel nostro conto totale.

Bene, sappiate che se volete partire in treno e soddisfarete queste due richieste, potrete partire gratuitamente, non spendendo i soldi per il biglietto di Trenitalia. Leggete bene con attenzione come fare per usufruirne.

Ecco come fare per avere il treno gratis

Prima di rivelarvi come fare a viaggiare gratis, ne approfittiamo per darvi un’altra dritta che sicuramente potrà esservi di grande aiuto per queste vacanze estive. Se avete dai 18 ai 35 anni, potrete non solo ottenere degli sconti sui trasporti, ma anche in moltissimi altri settori.

L’unica cosa che dovrete fare, sarà quella di scaricare l’app della Carta Giovani Nazionale, creare l’account e guardare tutte le strutture convenzionate che vi accettano questo strepitoso sconto. Approfittatene perché non ne resterete delusi.

Servono questi requisiti

Tornando a noi, in quanti di voi sanno che se rispettate uno di questi requisiti, potrete da adesso in poi viaggiare gratuitamente sui treni? Sicuramente visto il periodo, questa notizia potrebbe esservi molto utile.

Dunque se non avete ancora 15 anni (dovrete però essere accompagnati da un adulto o in famiglia composta da 2 a massimo 5 persone), o al contrario se avete superato i 75 anni, se siete studenti, pendolari, dipendenti di Trenitalia e disabili, potrete viaggiare gratuitamente sui treni. Purtroppo non tutti lo sanno, ma il risparmio potrebbe essere veramente notevole. Recatevi sul sito ufficiale e visionate tutte le informazioni in merito e una volta capito come fare, prenotate il vostro biglietto e partite all’insegna di nuove avventure. Detto ciò, vi auguriamo un buon viaggio!