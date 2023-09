Treviso, anziana accoltellata in casa: è in pericolo di vita. Il marito in caserma

(Adnkronos) – Una donna di 77 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso in pericolo di vita, dopo essere stata accoltellata. L'aggressione in una abitazione di via Ermenegildo Metti, a Maser. I carabinieri di Montebelluna, intervenuti sul posto, hanno trovato il coltello, possibile arma del delitto. Il marito della donna si trova ora in caserma. La sua posizione è al vaglio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata