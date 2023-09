Napolitano, Fontana alla camera ardente – Video

(Adnkronos) – Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è recato in Senato dove è aperta da questa mattina la camera ardente del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto venerdì sera all'età di 98 anni. Accolto dal presidente del Senato Ignazio La Russa, Fontana ha firmato il libro delle presenze e ha poi fatto il suo ingresso nella camera ardente dove ha porto le sue condoglianze alla vedova del Presidente Emerito, Clio Napolitano, per poi sostare qualche minuto in raccoglimento davanti al feretro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata