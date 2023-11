Tredicesima 2023, tra una manciata di giorni staccano i primi assegni: vedi quando e quanto ti arriva

Tredicesima, mancano davvero pochissimi giorni all’arrivo dei primissimi assegni. Ecco quando arriveranno. La novella lietissima.

Con la grande e fortissima crisi, sia economica che sociale, che serpeggia a spron battuto per il nostro Paese, ogni aiuto economico in più è da vedersi come un’autentica manna dal cielo. E lo è soprattutto ora che le feste di Natale sono alle porte e che saremo pertanto di certo indotti ad effettuare qualche spesa extra in più.

Aumenteranno anche i consumi e i costi da sostenere nelle varie bollette, soprattutto di luce, gas ed energia. Al di là dei Bonus e Super Bonus che ha indetto il Governo, ora c’è un’altra lieta notizia, che scalderà e non poco i cuori degli italiani. Difatti, calendario alla mano, manca pochissimo alle date in cui saranno staccati primi assegni relativi alla tredicesima 2023.

Cominciamo con il dire che la tredicesima altro non è che una retribuzione aggiuntiva allo stipendio mensile, che viene maturata durante il corso dell’anno. In linea di massima viene pagata in un’unica rata alla fine di ogni anno solare, quindi sostanzialmente a dicembre. Tuttavia è anche possibile accordarsi col proprio datore di lavoro per riceverla ogni mese dilazionata insieme al classico stipendio.

Tredicesima, cos’è e come si calcola la cifra

Onde evitare sciocchi e inutili fraintendimenti, sottolineiamo che pertanto la tredicesima spetta solo a chi presta un lavoro da dipendente e non da autonomo e che possiede un contratto regolare. E la riceve anche chi l’ha svolto in passata e oggi è in pensione. In ogni caso per sapere quale sarà la cifra percepita basta fare un semplice calcolo, uguale per tutti quanti.

In pratica basta moltiplicare la retribuzione lorda mensile per l’esatto numero dei mesi lavorativi, quindi dividere il risultato ottenuto per 12. Tuttavia, lo diciamo per dovere assoluto di cronaca, sono esclusi dalla tredicesima mensilità che prende anche il nome di prenatalizia visto il periodo in cui viene erogata, tutti i lavoratori straordinari in maniera discontinua.

Le date precise dell’arrivo degli assegni

Dal famoso calcolo appena citato vanno lasciate fuori ore di lavoro notturne e festive, nonché le indennità per ferie non godute, lo stato di aspettativa, i rimborsi spese erogati nel mese e le somme una tantum. Riguardo alla data, per quanto concerne le pensioni, l’assegno sociale e l’invalidità civile, equivale al primo giorno bancabile, che altro non è che venerdì 1 dicembre 2023.

Invece, per quel che concerne i dipendenti del settore privato, il pagamento avviene prima di Natale. Per quanto riguarda il Ccnl Commercio, la tredicesima deve essere pagata entro e non oltre il 24 dicembre 2023. Il Ccnl metalmeccanici prevede normalmente il pagamento alla vigilia, mentre per gli insegnanti la prima data utile è il 14 dicembre.