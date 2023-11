Bonus Natale, altri soldi in busta paga oltre la tredicesima: varia tra gli 800 e i 2000 euro | A chi spetta

Bonus Natale, altri bei soldi in busta paga. Si parla di cifre importanti. In che cosa consiste?

Gli italiani, che sono sempre più provati dai pressanti rincari, che non accennano a diminuire, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo. Difatti per molti di loro, oltre ad essere ai nastri di partenza la sospirata tredicesima, vi è anche il Bonus Natale. Già a sentir parlare di Bonus a molti si rizzano le antenne in testa, visto che il Governo ne ha indetti tantissimi, al fine di tendere una mano a chi era più in difficoltà di altri.

La crisi nel nostro Paese è ancora fortissima e ha invaso tutti i settori, compreso quello alimentare. I consumi e lei rispettive bollette hanno subito dei sovrapprezzi pazzeschi. Ergo, qualsiasi forma ulteriore di aiuto, soprattutto in questo periodo, è da vedersi come un’autentica boccata d’aria fresca.

Non per nulla il Natale è alle porte e saremo pertanto indotti a spendere qualche soldino in più per i pranzi e le cene coi nostri cari. Inoltre non mancheranno nemmeno dei regali. Al centro dei nostri pensieri saranno soprattutto i nostri bambini, che credono a Babbo Natale e gòo scrivono delle delle letterine, chiedendo dei doni per il 25 dicembre.

In arrivo il Bonus Natale

E ora, leggendo che grazie al Bonus Natale, perché viene erogato nel periodo prettamente natalizio, si possono ottenere fino a 2000€, c’è di che festeggiare. Si parla di soldini in più, che arriveranno in busta paga ma che non c’entrano nulla con la tredicesima. Dunque un lavoratore, oltre al classico stipendio mensile, a dicembre riceverà sia la tredicesima che il già citato Bonus Natale.

Le cifre variano dagli 800 ai 2000€. Capite pertanto che gli importi non saranno uguali per tutti quanti. E ciò è dovuto sostanzialmente a un motivo. Quale? In poche parole suddetto Bonus, che sta facendo ampiamente parlare di sé, sia sulla Carta Stampata che sul Web, sarebbe correlato a un importantissimo rinnovo. In che senso?

Bonus e dipendenti pubblici

Parliamo del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Ergo gli importi saranno ben definiti sulla base dello stipendio di ogni singolo lavoratore. Dunque questo Bonus altro non è che una sorta di importo aggiuntivo, che spetta a coloro che svolgono il lavoro di dipendenti pubblici e che sono ancora in attesa del rinnovo dei contratti, che tarda ancora ad arrivare.

Riceveranno quest’aggiunta di denaro direttamente nella loro busta paga del mese di dicembre 2023, che è praticamente alle porte. Capite dunque bene che il Bonus Natale va inteso come una sorta di anticipo degli importi del rinnovo contrattuale che a questo punto i lavoratori non vedono l’ora di ricevere per poterlo finalmente firmare.