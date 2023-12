Criptovaluta e Azioni: Qual è La Differenza?

Hai del denaro disponibile che stai cercando di investire. Cosa ne fai? Scegli un assortimento di azioni o azioni? Oppure fai un salto nel futuro e acquisti criptovaluta, valute digitali protette da crittografia come Bitcoin o Ethereum?

Oppure la soluzione migliore è un approccio ibrido in cui investi in una combinazione di criptovalute e azioni? Discutiamo dei pro e dei contro dell’investimento in criptovalute rispetto alle azioni e condividiamo alcuni modi per capire quale approccio potrebbe funzionare meglio per te.

Cos’è la criptovaluta?

In parole povere, le criptovalute sono valute digitali basate sulla tecnologia blockchain. Il termine “cripto” deriva dalle tecniche crittografiche utilizzate per verificare le transazioni. Queste tecniche sostituiscono la necessità di un intermediario centrale, come una banca, che i sostenitori vedono come uno dei principali vantaggi delle criptovalute.

I prezzi delle criptovalute sono noti anche per la loro volatilità, che comporta il rischio di perdite significative o potenziali guadagni significativi. Se sei interessato a fare il grande passo, trarrai sicuramente beneficio dall’apprendimento delle nozioni di base per ottenere il massimo dal tuo investimento.

Quali sono i tipi di criptovaluta più popolari?

Prima di dedicarti alle criptovalute, vorrai decidere dove investire i tuoi soldi. Esistono migliaia di criptovalute in circolazione e l’elenco continua a crescere ogni giorno, ma ce ne sono alcune più conosciute di altre. È importante usare piattaforma di trading affidabili come chainwizard ai piattaforma di scambio , per non correre più rischi del necessario quando si investe in criptovalute.

Le monete digitali più importanti includono:

Bitcoin

Ether

Solano

Dogecoin

Cosa sono le azioni?

Un’azione rappresenta la proprietà di una frazione di una società. In molti casi, il detentore delle azioni ha spesso diritto a una quota corrispondente degli utili della società sotto forma di dividendo. Le azioni vengono principalmente acquistate e vendute, o “negoziate”, sulle borse valori, come la Borsa di Londra o la Borsa di New York.

Per molti investitori, le azioni sono da tempo un investimento interessante: quando una determinata azienda va bene, lo fanno anche le persone che hanno investito in essa.

Se il valore del loro investimento aumenta, hanno la possibilità di venderlo con profitto. Naturalmente, le aziende non sempre vanno bene, quindi gli investitori corrono il rischio che anche il loro investimento possa diminuire di valore.

5 differenze chiave tra criptovalute e azioni

Quindi, quali sono le principali differenze tra criptovalute e azioni? E cosa significano queste differenze per te, che cerchi di ottenere il massimo dal proprio denaro?

1. Storia

Le azioni e le borse valori hanno una storia lunga e illustre: la prima borsa valori, la Borsa di Amsterdam, fu fondata nel lontano 1611. Seguirono i pesi massimi della Borsa di Londra e della Borsa di New York rispettivamente nel 1698 e nel 1792, plasmando il mondo della finanza come lo conosciamo oggi.

Da allora, le borse si sono affermate come un pilastro del nostro sistema finanziario. La sola Borsa di Londra effettua quasi un milione di transazioni al giorno, mentre la Borsa di New York vede passare di mano 2,4 miliardi di azioni ogni giorno.

Per gli investitori, le azioni hanno generalmente offerto rendimenti ragionevolmente costanti, sebbene gli investimenti possano fluttuare su e giù. Ad esempio, il rendimento medio annuo del mercato azionario è stato del 13,9% per l’indice S&P 500 dal 2011 al 2020.

A differenza delle azioni, le criptovalute sono una novità assoluta, essendo in circolazione solo dal 2009. A partire dalla pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto su Bitcoin nel 2008, le criptovalute sono salite alle stelle in termini di consapevolezza e interesse del pubblico.

2. Volatilità dei prezzi

Il termine volatilità si riferisce alla misura in cui il prezzo di un asset fluttua nel tempo. Gli asset altamente volatili possono subire grandi oscillazioni di prezzo (sia al rialzo che al ribasso), mentre è probabile che gli asset meno volatili mostrino maggiore stabilità. Quindi, qual è la differenza tra criptovalute e azioni in termini di volatilità?

In generale, l’incertezza sul valore futuro delle criptovalute e il fatto che spesso non sono supportate da asset fisici significa che sono generalmente considerate più volatili delle azioni.

3. Regolamento

La maggior parte dei mercati azionari di tutto il mondo sono soggetti alla supervisione governativa. Gli organi amministrativi, come la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti, hanno ampi poteri per indagare e punire qualsiasi illecito.

Questi proteggono sia gli investitori che il mercato in generale, garantendo, come afferma la SEC, che “le persone che cercano i tuoi dollari di investimento devono dirti la verità sulle loro attività” e “

A differenza delle azioni, il mercato delle criptovalute può essere un po’ un selvaggio West: è un sistema orgoglioso della sua natura decentralizzata e non regolamentata, quindi difficilmente è soggetto agli stessi livelli di supervisione normativa.

I governi sono attualmente alle prese con la questione dell’allineamento delle criptovalute con i loro sistemi finanziari esistenti.

4. Truffe e rischi per la sicurezza

I mercati delle criptovalute si stanno evolvendo e crescendo a un ritmo rapido e questo, combinato con la loro natura in gran parte non regolamentata, significa che sono un focolaio di truffe di ogni tipo.

Queste truffe spesso ruotano attorno a tentativi di ottenere dati personali delle persone, come i codici richiesti per accedere alle partecipazioni crittografiche di un individuo, o tentativi di convincere gli investitori a trasferire criptovalute ad artisti della truffa che potrebbero spacciarsi per entità legittime.

Solo negli Stati Uniti nel 2021 sono state registrate più di 80.000 segnalazioni di reati legati alle criptovalute.

Anche le azioni non sono immuni da truffe e rischi per la sicurezza.

5. Diversificazione

Se scegli di investire in azioni anziché in criptovalute, puoi scegliere tra aziende praticamente in ogni settore e in ogni paese del mondo. Puoi essere azionista dell’industria automobilistica giapponese o di società tecnologiche con sede negli Stati Uniti e tutto il resto.

Ciò ti consente di creare un portafoglio altamente diversificato che non dipende completamente da particolari settori o mercati geografici. A sua volta, questo può aiutare a ridurre il rischio di perdere tutto.

Sebbene esistano molti tipi diversi di criptovalute (più di 16.000 a gennaio 2022, secondo coinmarketcap.com) e vari tipi di criptovalute, come gli NFT tra cui scegliere, ci sono meno opzioni per diversificare con le criptovalute che con le azioni.

Anche se puoi ridurre il rischio assicurandoti di non acquistare un solo tipo di criptovaluta, non esiste davvero un modo semplice per diversificare completamente i tuoi investimenti. Questo ti lascia in una posizione più rischiosa se metti tutti i tuoi soldi in un tipo di moneta, o in una piccola manciata di monete.