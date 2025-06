Tradimento su WhatsApp | Ecco come scoprire se due contatti STANNO CHATTANDO tra loro, il trucco è infallibile

Adesso i traditori seriali non hanno più scampo! Grazie a WhatsApp non riusciranno più a farla franca. Ecco qual è la novità.

Tutti sono concordi nel dire che con WhatsApp il modo di comunicare sia letteralmente cambiato. Le distanze geografiche sono diventate irrilevanti con una semplice videochiamata facendo sentire le persone più vicine. Ciò ha avuto inizio grazie a due ex dipendenti della Yahoo! che decisero di investire i loro risparmi in questo progetto.

Nonostante non furono accolti nel team di Facebook, non si persero d’animo e proseguirono per la loro strada fino a ottenere una fama mondiale nel giro di pochi anni. Questo dimostra che non bisogna mai arrendersi e credere sempre nelle proprie idee, anche se si ha tutto e tutti contro.

Per non deludere gli utenti, gli alti vertici di WhatsApp si mettono sempre a tavolino per introdurre delle novità. Un esempio? Proporre più emoticon, uscire dai gruppi senza essere notato dai membri, le mancate spunte blu e tanto altro ancora.

Non ci crederai, ma ora è addirittura possibile scoprire delle chat altrui senza essere beccati. Esiste un modo efficace che sicuramente sarà preso in considerazione ha chi sospetta un tradimento.

Temi un gesto di infedeltà del partner? WhatsApp ti dà una mano

Sul sito ilsoftware.it è stata riportata la notizia dell’esistenza di un trucco che può aiutare a togliere dei dubbi sulla fedeltà del partner. In che modo? È possibile avere conferme stando seduti sul proprio divano in attesa di un passo falso. Il tutto può avvenire grazie a uno stratagemma messo a disposizione su Whatsapp.

In sintesi, puoi vedere se la tua metà chatta con qualcuno su cui hai dei sospetti. Ciò avviene senza fare ricorso a mezzi discutibili . Infatti non si può leggere il contenuto della chat, ma solo sapere se la comunicazione sta avvenendo in un determinato momento della giornata. Ecco cosa bisogna fare, tenendo conto dei contro.

Un’applicazione da utilizzare, ma con inaspettate conseguenze

Esistono delle applicazioni utili per il monitoraggio di WhatsApp come Whats Tracker. Essi permettono di ricevere una notifica quando il contatto scelto avvia una comunicazione. Si viene a conoscenza dell’orario e anche della posizione geografica. Tuttavia bisogna sapere che ci possono essere delle conseguenze spiacevoli con la legge perché è una violazione della privacy.

Infatti se i contatti spiati se ne rendono conto sicuramente correranno ai ripari perché non è assolutamente corretto invadere la privacy altrui. In realtà anche controllare gli stati d’accesso non è corretto perché c’è di mezzo sempre la privacy. Se si hanno dei dubbi allora bisognerebbe parlare con il partner e successivamente prendere delle decisioni sulla relazione.